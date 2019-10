Bakan Çavuşoğlu: Ateşkes değil! Ara veriyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD heyetiyle Beştepe’de yapılan görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

İSTEDİKLERİMİZİ ALDIK

“Bugünkü müzakerelerde Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye’nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı.

YPG’nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Görüşmede iki ülke NATO müttefiki olarak aramızdaki dayanışmayı kayda geçirdik.

PKK/YPG’nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı operasyonuna ara vereceğiz, durdurma değil. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekâta ara veriyoruz ve güvenli bölgeden bu terör unsurları tamamen çıktıktan sonra ancak harekâtı durdurabiliriz. Biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım girişimlerini durduracaktır. Biraz önceki şartlar gerçekleştikten sonra, yani 120 saat içinde YPG unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekâtı durdurabiliriz. Bu aşamadan sonra da şu andaki mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

(Güvenli bölgenin sınırlarıyla ilgili) Bu bölgeden ABD askerleri çekiliyor, çekilme kararını aldılar. Bu bölgede Münbiç dahil bazı bölgelerde rejim var. Fırat’ın doğusunda, kuzeyde Kamışlı dahil rejimin olduğunu biliyoruz. Dünden itibaren Aynel Arab, Kobani bölgesine rejim ve Rusya unsurları girdi. Münbiç ve bazı diğer bölgeleri Ruslarla görüşeceğiz. Sayın Putin, detaylı adımları görüşmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızı Soçi’ye davet etti. Ayın 22’sinde Rusya ile bu konuları ele alacağız. Bizim amacımız 32 kilometre derinlikte ve Fırat’ın doğusundan Irak sınırına kadar 444 kilometre uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması, tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi. 444 kilometre uzunluk ve 32 kilometrelik bir derinlik güvenli bölge.

DAVET HALEN GEÇERLİ

(13 Kasım’daki ABD ziyareti) Trump davet etti. Bugün de gördük ki davet halen geçerli. Bizim endişelerimiz giderilir, beklentilerimiz karşılanır, adımlar atılır, tabi ki bu ziyaret de o şartlarda gerçekleşir.

(Toplantı başındaki gergin fotoğraf) Her siyasetçinin her liderin bir mizacı var. Genel anlamda bakınca Pence’in mizacı bize göre fazla ciddi duruyor. Şahsım için söylüyorum bunu. Müzakereler sonucu bu kadar saat nasıl geçti farkında olmadık. Böyle bir sonuca vardık, netice aldık.

Kobani meselesini de biz gündeme getirdik, sorduk. Pence’in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz gibi bir şey konuşulmadı. Onların dediği şu, artık orada Ruslar ve rejim var. Onu siz Ruslarla görüşürsünüz dediler.

CEVABI AMERİKA HALKI VERDİ

(Trump’ın tweet’i ve mektubu) Trump’ın tweet’leri herkesi şaşırtmıyor artık. Amerika’nın da ilgisini çekiyor. ABD’ye bunun yakışmadığını, mektuptaki üslubun yakışmadığını Amerikan toplumu söylüyor, bu kadar seviyesizlik görmedik diye. Türkiye ciddi bir devlettir. Cumhurbaşkanımızın bu seviyeye inmesi olmaz. Dolayısıyla seviye ile ilgili en iyi cevabı Amerikan halkı vermektedir.

(Sahada 5 günde gözlem olacak mı?) Elbette. Ara vermek demek askerin çekilmesi demek değildir. Biz orada var olmaya devam edeceğiz.”

PKK/YPG SİLAHLARI TOPLANACAK YAPTIRIMLAR KALKACAK

BEŞTEPE’deki kritik zirvenin ardından 13 maddelik Türkiye-ABD ortak açıklaması yapıldı. Önemli maddeler şöyle:

- Türkiye ve ABD, kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder.

- ABD, Türkiye’nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.

- Türkiye ve ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda DEAŞ’la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır.

- Her iki ülke Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler.

- Her iki taraf Türkiye’nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

- Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

- Türk tarafı Barış Pınarı harekâtına, güvenli bölgeden YPG’nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı harekâtı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

- Barış Pınarı harekâtına ara verildiğinde ABD, ‘Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria’ başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye’de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınarı harekâtı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, yukarıda bahsi geçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

- Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır. -Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA