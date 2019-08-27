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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.08.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Ateşe verdi, ekipler suçüstü yakaladı

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Ateşe verdi, ekipler suçüstü yakaladı

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Didim’de yapılan av kontrolü sırasında yaban hayvanlarının üreme alanını ateşe veren yabancı uyruklu bir şahsı yakalayıp Jandarma ekiplerine teslim etti.

Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Didim Kırıkiçi mevkiinde yapılan Koruma ve Kontrol görevimiz sırasında Yaban Hayvanlarının Üreme ve Yaşama alanı olan makilik alanı ateşe veren yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. 4915 sayılı kanunun 4.maddesinde geçen "Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, kurutulamaz ve bunların doğal yapıları değiştirilemez" maddesine muhalefet eden şahıs hakkında gerekli işlem yapıldıktan sonra Jandarma ekiplerine teslim edilmiştir” denildi.

Ateşe verdi, ekipler suçüstü yakaladı

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