Ateşböceği gibi

MALTEPE Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Abdullah Doğmuş ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde mimarlık üzerine yüksek lisans yapan Büşra Gizem Yılmaz, geri dönüşüm konseptli “Building Future”(Geleceği İnşa Et) mimari yarışmasında, yeniledikleri çocuk parkıyla ödüle layık görüldü. Yılmaz, atık küp numunelerinden “Kent Scrabble” oyununu tasarladı, Doğmuş ise geri dönüştürülebilir malzemelerle çocuk parkı hayalini projelendirdi.

Abdullah Doğmuş, Veysel Karani Çocuk Parkı projesini şöyle anlatıyor: “Oyun alanlarını boyadık, renklerini değiştirdik, peyzaj yaptık. Buranın çocuklara ait olduğunu göstermek için turuncular, maviler, sarılar kullandık.” Parkı, etrafındaki binalardan kuşbakışı bakıldığında “ateşböceği” görüntüsü verecek şekilde tasarlayan genç mimarlar, ebeveynlerin çocuklarını izleyebilmesi için peyzaj düzenlemesi yapmayı da unutmamış.