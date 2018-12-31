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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.12.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

'Ateş etmedim' diyen yarbayı yalanlayan görüntüler ortaya çıktı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görevi yeri olmadığı halde Jandarma Genel Komutanlığına gelerek darbecilerle hareket eden sanık eski yarbay Muharrem Demirkale'nin polis ve vatandaşların bulunduğu bölgeye defalarca ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Karargahın güvenlik kayıtlarına göre komutanlığın bahçe duvarını mevzi yapan Demirkale, defalarca kışla dışına ateş ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen olay gününe ait güvenlik kamera görüntüleri ve bilirkişi raporu, dava dosyasının delilleri arasına girdi.

İhanet girişiminin ilk saatlerinde, olay tarihinde Jandarma Okullar Komutanlığı İstihbarat Yöntemleri Başkanlığında görevli olan Demirkale, özel aracıyla Jandarma Genel Komutanlığı karargahına geliyor.

C nizamiyede darbe sanığı eski albay Süleyman Karaca ve eski yüzbaşı Murat Düzenli ile görülen Demirkale, daha sonra B nizamiyedeki nöbetçilerin bulunduğu kulübede kamuflajlarını giyiyor.

Komuta katında saat 22.13'de Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe eylemlerini yöneten sanık eski albay Erkan Öktem ile görüşen Demirkale, daha sonra silahlı bir şekilde hareket merkezinin koridorunda görülüyor.

Sanık Demirkale'nin saat 02.27'de B nizamiye bölgesinden kışla dışına defalarca ateşe ettiği kameralara yansıyor.

Komutanlığın bahçe duvarını mevzi yapan Demirkale'nin ateş ettiği bölgede, darbecileri protesto eden vatandaşlar ile emniyet görevlileri bulunuyor.

Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine Demirkale, diğer darbe sanıklarıyla polise teslim oluyor.

Mahkemede ateş etmediğini söylemişti

Sanık Demirkale, 9 Temmuz 2018'deki duruşmada yaptığı savunmada ateş etmediğini iddia ederek, "Yaşanan olayların heyecan ve vahameti içinde olayları anlamlandırmaya çalıştım. Kimseye zarar vermedim. İddia edildiği gibi ateş etmedim." savunmasını yapmıştı.

Demirkale, savunmasında, İstanbul'da devam eden Dink cinayeti davasının da tutuklu sanığı olduğunu söylemişti.

Darbe girişiminin kimler tarafından yapıldığına ilişkin soruya Demirkale, "Gerçekten çok karışık, FETÖ unsurları kesinlikle var, kendi tespitim olarak. Tek başına bir şey değil ama." cevabını vermişti.

Ateş etmedim diyen yarbayı yalanlayan görüntüler ortaya çıktı

Ateş etmedim diyen yarbayı yalanlayan görüntüler ortaya çıktı

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