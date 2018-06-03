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    Ateş çadır yasak

    Mehmet ÇINAR / DHA
    03.06.2018 - 22:13 | Son Güncelleme:

    ANTALYA'nın dünyaca ünlü Çıralı ve Olimpos sahilleri, aynı zamanda nesli tehlike altındaki Caretta caretta ve Chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) türü deniz kaplumbağalarının yuvalarına ev sahipliği yapıyor.

    Geçen yıllarda özellikle Çıralı sahilinde tatilcilerin kumsalda geceleri çadır kurması, ateş yakıp eğlence partileri düzenlemesi, araçlarla girişi gibi birçok tehdit yüzünden yuva sayısı yarı yarıya kadar geriledi. 2016’da 144 olan Caretta caretta’ların yumurtalarını bıraktığı yuva sayısı geçen yıl 74’e düştü, Olimpos sahilinde ise yıllar önce 16-17 olan yuva sayısı tamamen yok oldu.

    PARA VE HAPİS CEZASI

    Bu yıl Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü, Çıralı'daki dernek ve kooperatiflerle halk, Caretta caretta'lar için seferberlik başlattı. İki sahilde 4'ü maaşlı, 40 kişilik köylülerden oluşan gönüllü sabaha kadar, saat 05.00'ten itibaren de 3 kişilik yuva tespit ekibi Caretta

    CARETTA’LAR İÇİN GÖREV YAPIYOR

    Köylüler, işletmeciler ve ilgili devlet kurumlarıyla yapılan toplantılar sonucunda Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu'nun kurulduğunu söyleyen Çıralı Kıyı  Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, Kaymakamlık tarafından jandarma için çadır kurma, ateş yakma gibi faaliyetlere karşı özel emirle yasal boşluğun doldurulduğunu kaydederek, "Artık Caretta caretta’lar için zararlı faaliyetlere karşı jandarmanın müdahalesi sağlandı. Kemer Kaymakamlığı'nın emri ve savcılık yazısı sayesinde, Çıralı'da kumsalda, milli park içinde veya ormanlık alanda çadır kuranlar, geceleyenler, ateş yakanlara Kabahatler Kanunu uyarınca jandarma ve zabıta tarafından 256 TL idari para cezası kesilmektedir. Ateş yakanlar hakkında tutanak tutulması halinde asgari ücretin 2 katı para cezası verilmesinin yanı sıra, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılabilir" dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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