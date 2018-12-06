Ata’ya teşekkür
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84. yılı ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla meydanlar doldu. Kadınlar ‘Atatürk’e teşekkürlerini’ dile getirdi, kadına ve çocuğa şiddete karşı tepki pankartları taşıdı.
ANKARA’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki kadınlar dün Anıtkabir’i ziyaret etti. Selçuk’un, Atatürk’ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Beraberindeki heyet ile Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Selçuk, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle “Bizler demokrasiye ve kadın haklarına sahip çıkmaya, toplumsal adalet duygusunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hatıranızı bir kez daha saygı minnet ve şükranla anıyoruz” yazdı.
İzmir’de sadece kadınlardan oluşan ‘150 Kadın, 150 Davul’ grubu Cumhuriyet Meydanı’nda konser düzenledi. Kadın hakları ile şiddete karşı farkındalık yaratmak için özellikle turuncu aksesuarlar taşıyan her yaştan kadının davul çaldığı meydanda topluluk, ‘Atamın ışığıyla yürüyorum’, ‘Teşekkürler Atam’ yazılı pankartlar taşıdı.
Edirne Kadın Dayanışması Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Basın açıklamasını okuyan Burcu Çınar, “Bundan tam 84 yıl önce Atatürk, kadınlarımıza genel seçimlere katılma ve milletvekili seçme-seçilme hakkını verdi. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layığız. Çünkü bizler Türk kadınıyız” dedi.
ANTALYA’DA BULUŞMA
Antalya’da Türk Kadınlar Birliği’ne üye farklı illerden çok sayıda kadın Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıp İstiklal Marşı’nı okudu. Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kenderci Uğurman, “Üstümüze aldığımız sorumluluğun gereğini korkmadan yerine getireceğiz. Her türlü demokratik mücadelenin içinde ve önderi olacağız” dedi.
Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli kadın astsubaylar, Kadın Hakları Günü etkinlikleri kapsamında yol kontrolü yapıp, durdurulan araçlarda seyahat eden kadınların gününü kutladı. Astsubaylar, kadınlara bilgilendirme amaçlı broşür dağıttı, günün anlam ve önemine vurgu yapmak için turuncu fular hediye etti.
m Kilis’te, turuncu şemsiyelerle süslenen Sabah Pazarı önünde toplanan ‘turuncu fularlı’ çok sayıda kadın sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Kilis Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Elmas Sağlam, “Kadına yönelik şiddet bir suçtur ve insan hakları ihlalidir. Biz kadınlar, çocuklarımızı bilinçli ve duyarlı yetiştirirsek kadına şiddeti azaltabiliriz. Cinsiyet ayrımı yapmadan çocuklarımızı yetiştirmeliyiz” dedi.
‘SATI KADIN’ UNUTULMADI
TÜRKİYE’nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve ‘Satı kadın’ olarak bilinen Satı Çırpan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84’üncü yıldönümünde Ankara Kahramankazan’da anıldı. Anıt mezarda Kuran okunarak, anıt mezara çelenk ve çiçekler bırakıldı. Daha sonra ‘Satı kadın’ın Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evi ziyaret edildi. Satı Çırpan, aynı zamanda Meclis’e giren ilk 18 kadın arasında adına müze yaptırılan ilk kadın milletvekili.
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