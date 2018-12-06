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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Ata’ya teşekkür

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Ata’ya teşekkür

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84. yılı ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla meydanlar doldu. Kadınlar ‘Atatürk’e teşekkürlerini’ dile getirdi, kadına ve çocuğa şiddete karşı tepki pankartları taşıdı.

ANKARA’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki kadınlar dün Anıtkabir’i ziyaret etti. Selçuk’un, Atatürk’ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Beraberindeki heyet ile Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Selçuk, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle “Bizler demokrasiye ve kadın haklarına sahip çıkmaya, toplumsal adalet duygusunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hatıranızı bir kez daha saygı minnet ve şükranla anıyoruz” yazdı.

İzmir’de sadece kadınlardan oluşan ‘150 Kadın, 150 Davul’ grubu Cumhuriyet Meydanı’nda konser düzenledi. Kadın hakları ile şiddete karşı farkındalık yaratmak için özellikle turuncu aksesuarlar taşıyan her yaştan kadının davul çaldığı meydanda topluluk, ‘Atamın ışığıyla yürüyorum’, ‘Teşekkürler Atam’ yazılı pankartlar taşıdı.

Edirne Kadın Dayanışması Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Basın açıklamasını okuyan Burcu Çınar, “Bundan tam 84 yıl önce Atatürk, kadınlarımıza genel seçimlere katılma ve milletvekili seçme-seçilme hakkını verdi. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layığız. Çünkü bizler Türk kadınıyız” dedi.

Ata’ya teşekkür

ANTALYA’DA BULUŞMA

Antalya’da Türk Kadınlar Birliği’ne üye farklı illerden çok sayıda kadın Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıp İstiklal Marşı’nı okudu. Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kenderci Uğurman, “Üstümüze aldığımız sorumluluğun gereğini korkmadan yerine getireceğiz. Her türlü demokratik mücadelenin içinde ve önderi olacağız” dedi.

Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli kadın astsubaylar, Kadın Hakları Günü etkinlikleri kapsamında yol kontrolü yapıp, durdurulan araçlarda seyahat eden kadınların gününü kutladı. Astsubaylar, kadınlara bilgilendirme amaçlı broşür dağıttı, günün anlam ve önemine vurgu yapmak için turuncu fular hediye etti.
m Kilis’te, turuncu şemsiyelerle süslenen Sabah Pazarı önünde toplanan ‘turuncu fularlı’ çok sayıda kadın sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Kilis Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Elmas Sağlam, “Kadına yönelik şiddet bir suçtur ve insan hakları ihlalidir. Biz kadınlar, çocuklarımızı bilinçli ve duyarlı yetiştirirsek kadına şiddeti azaltabiliriz. Cinsiyet ayrımı yapmadan çocuklarımızı yetiştirmeliyiz” dedi. 

‘SATI KADIN’ UNUTULMADI

TÜRKİYE’nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve ‘Satı kadın’ olarak bilinen Satı Çırpan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84’üncü yıldönümünde Ankara Kahramankazan’da anıldı. Anıt mezarda Kuran okunarak, anıt mezara çelenk ve çiçekler bırakıldı. Daha sonra ‘Satı kadın’ın Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evi ziyaret edildi. Satı Çırpan, aynı zamanda Meclis’e giren ilk 18 kadın arasında adına müze yaptırılan ilk kadın milletvekili.

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