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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
22.07.2018 - 21:01, Son Güncelleme:

Ata'ya hakaretten tutuklandı: Pişmanmış, bilmiyormuş

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Ata'ya hakaretten tutuklandı: Pişmanmış, bilmiyormuş

Anıtkabir'de Atatürk’e yönelik hakaret içeren bir video çekip sosyal medyada yayınlayan Safiye İnci, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Burhan Tezcan koordinesinde sürdürülen soruşturmada İnci ifadesi alındıktan sonra “5186 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanuna Muhalefet” suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik sorgusunun ardından İnci dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.
“Anıtkabir’e sizi kim ya da kimler götürdü, Anıtkabir’e geliş amacınız nedir?” sorusuna İnci, “Halam Z.K., kuzenlerim E.A. ve S.A. ile birlikte gittik. Gezme amacıyla ve halamın, kuzenlerimin ısrarı üzerine gittim. Ben kendim gitmek istemiyordum” yanıtını verdi. İnci ifadesinde şunları söyledi:
“Videoyu kendi isteğimle çektim. Bana kimse yardım etmedi. Herhangi bir amacım yoktu. Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi. 8 yaşından beri kapalıyım. Yaklaşık 6 yıldır da çarşaf giyiyorum. Bu olayı da herhangi bir provoke amaçlı yapmadım. 20 Temmuz 2018 tarihinde Instagram’daki hesabıma çekip attım ve yaklaşık 5 dakika sonra da bu görüntüleri hesabımdan sildim. Halam ve kuzenlerim çektiğim videoyu gördükleri zaman videoyu kaldırmam için beni uyardılar, ben de videoyu 5 dakika içinde kaldırdım. Ardından ailem tarafından özür videosu çekmem yönünden uyarıldım. Ben çekmeyince kuzenim E.A. benim adıma bu özür videosunu çekip kendi Instagram hesabından büyük sayfalara attı. Video içeriğinden kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım, bunun suç olduğunu bilmiyordum. Herkesten çok özür diliyorum.” 

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