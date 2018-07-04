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    Atatürk'ün otomobili restore edildi

    AA
    04.07.2018 - 21:27 | Son Güncelleme:

    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anıtkabir'deki 1935 model Lincoln marka zırhlı makam otomobili, restorasyonunun tamamlanmasının ardından törenle teslim edildi.

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    • Atatürkün otomobili restore edildi
    • Atatürkün otomobili restore edildi
    • Atatürkün otomobili restore edildi
    • Atatürkün otomobili restore edildi

    Antika Otomobil Federasyonu tarafından restorasyonu yapılan otomobilin teslimi dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Anıtkabir Müze Komutanı Binbaşı Kasım Mehmet Teke, yaptığı konuşmada, Anıtkabir'de sergilenen Atatürk'ün kullandığı 3 otomobilin geçen yıllar içinde yıprandığını ve restorasyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti.      

    Restorasyon faaliyetlerinin 2012'de başladığına işaret eden Teke, Atatürk'ün kullandığı otomobillerden ilkinin yenileme işlemlerinin 2015'te tamamlandığını hatırlattı.      

    Teke, Atatürk'ün, 1935 model Lincoln marka zırhlı makam otomobilinin restorasyonunun tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.     

    RESTORASYON 2 YIL 4 AY SÜRDÜ
    Atatürk'ün otomobilinin restorasyon sorumlusu Kemal Akel, otomobilin yenilenmesinin 2 yıl 4 ay sürdüğüne işaret ederek, eksik parçalarının yurt dışından temin edildiğini, deformasyona uğrayanların da onarıldığını söyledi.      

    Otomobilin parçalarının yenilenebilmesi için öncelikle söküldüğünü anlatan Akel, bu süreçte otomobilin ayrıntılarının ve her bir parçasının yüzlerce fotoğrafının çekildiğini vurguladı.      

    Akel, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından otomobilin tekrar montajının yapıldığını, bu süreçte 4 kişilik bir ekibin çalıştığını aktardı.      
    Törende, otomobilin restorasyonunda emeği geçenlere anı madalyonları verildi.      

    Türkiye İş Bankası tarafından Atatürk'e, bankanın 10. kuruluş yıl dönümü anısına armağan edilen 1936 model Cadillac marka zırhlı binek makam otomobilinin de restore edileceği kaydedildi.    

    Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk , son dakika , haberler
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