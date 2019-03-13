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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
13.03.2019 - 17:50, Son Güncelleme:

Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 120'nci yılı kutlandı

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Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 120'nci yılı kutlandı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na öğrenci olarak girişinin 120'nci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Kara Harp Okulu'ndaki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Kara Harp Okulu personeli ile harbiyeliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller yaptı.

Tuğgeneral Güzeller, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılar ve fedakarlıklar ile dolu yolculuğunun tam 120 yıl önce bu çatı altında başladığını belirterek, yüreği vatan sevgisi ile dolu olan Atatürk'ün disiplin, strateji, fedakarlık ve öngörü kavramlarını pekiştirerek, mezun olduğunu söyledi. Atatürk'ün büyük komutan olmasında, okul sıralarında aldığı eğitim ile idareci ve öğretmenlerin büyük etkisi olduğunu kaydeden Güzeller, şunları söyledi:

"Bu bakımdan günümüz Kara Harp Okulu personeli olarak harbiyelilerin bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ve kendisine öğretmenlik, komutanlık yapmış değerli şahsiyetlerden öğrenecek çok şeyi vardır. Bütün faaliyetlerimizi bu bilinçle yürütmekteyiz. Üstlenmiş olduğumuz bu önemli vazifenin icrasında temel hedefimiz, en büyük mezunumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamış, vatanını ve milletini seven, askerlik mesleğini bir yaşam tarzı haline getirmiş, sorumluluk bilinci gelişmiş, çağın gerektirdiği bilgiye sahip, lider vasıflı, yüksek karakterli subaylar yetiştirmektir."

Harbiyelilere seslenen Tuğgeneral Güzeller, "Bu çatı altında, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığını, kutsal vatan topraklarını güvenliğini sağlamak üzere eğitim gördüğünüzü asla unutmayın. Yurt içinde ve dışında ülkemizin ulusal güvenliğini sağlamak üzere çok çeşitli risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadele edeceksiniz" dedi.

'YÜRÜTTÜĞÜMÜZ GÖREVİN ÖNEMİ, 15 TEMMUZ'DA ORTAYA ÇIKTI'

Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Güzeller, başta FETÖ/PDY ve PYD/PKK olmak üzere terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yaparak, "Unutmayınız, milletimizin bizlerden bu yöndeki beklentisi büyüktür. Okulumuzdan vatanını ve milletini seven, mili iradeye saygılı, ettiği yemine sadık, gerektiğinde bu ülke, bu millet, bu toprak, bu bayrak uğruna gözünü kırpmadan seve seve canını verecek, aklını ve beynini başkalarına emanet etmemiş, milletin ordusunun subayları mezun olacaktır. Bu uğurda hiçbir çabadan sakınılmayacaktır. Yürüttüğümüz görevlerin önemi ve bu çatı altında görev yapmanın hepimize ne türlü sorumluluklar yüklediği gerçeği, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle apaçık ortaya çıkmıştır" dedi.

Konuşmanın ardından geleneksel yoklama yapılarak, harbiyeliler tarafından müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri, daha sonra da 'Anılarla Geçmişten Geleceğe Atatürk' konulu sahne gösterisi sunuldu. Tören, Kara Harp Okulu Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


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