Atatürk'ün kalkınma hamlesi sürüdrülmeli

KAYBETMESİ ENDİŞE YARATMAZ

“AK Parti’nin iktidarı kaybetmesinin ülke için endişe vereceği kanaatinde değilim. Özellikle inançlı kesim sanki başörtüsü yasağı gelecekmiş, imam hatipler kapanacakmış hissiyatındalar. Bu kesinlikle doğru değil. (AK Parti ile koalisyon) Biz AK Parti’nin ismine veya kendisine değil, politikalarına karşıyız. Eğer yanlış gördüğümüz politikalarını değiştirirse neden bir araya gelmeyelim? Eğer politikalarını değiştirmemekte ısrarcılarsa bir araya gelmemiz de mümkün değil. (İkinci turda kimi destekleyeceksiniz) 25’inde bu konuyu ele alıp kararlarımızı süratle alacağız. Burada bir tabir var. Doğmamış çocuğa don biçilmez.”