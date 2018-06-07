'Atatürk'ü Balkanlar'dan silmek için ne kadar harcadınız'

SANDIĞA GİDİN

“Özellikle burada, bu bölgede şehirli seçmen diye kabul edilen sizleri seçim sandığına götürmemek için son 10 gün her türlü manipülasyon yapılacak. Rica ediyorum herkes sandığa gitsin. Elbette İYİ Parti’ye oy vermenizi isterim ama beğendiğiniz partinize gidin oy kullanın. Sandıkları korumak bizim işimiz.



PEŞİNİ BIRAKMAM

Meşhur Kanal İstanbul, 65 milyar dolara yapılacak. Bir yandaşın zengin edildiği ve Türkiye’nin 65 milyar dolarının gömüldüğü o projenin Türkiye’ye kazanç olarak getireceğini aranızda bilen var mı? Bilen yok. Sayın Erdoğan’a soruyorum. Hepimizi çırak yerine koydu, arkadaş ustaymış. Bu ustalık neticesinde 65 milyar doları gömüyorsun, Türkiye’nin buradan kazancı nedir? Cevap ver bakalım. Peşini bırakmayacağım, kaçmak yok. Bir TİKA kavgası çıktı. TİKA ile ilgili ben kapatacağız gibi bir şey söylememiştim ama isabet olmuş. Bir inceledik TİKA’yı, yıllık 8 milyar dolar para harcıyor. 6.5 milyar doları sizin cebinizden geçmiş, öbürü belli değil. Bu parayla kardeşim sen ne yaptın? Türkiye’ye hangi katma değeri getirdin, hangi faydayı sağladın? Kimleri destekledin? Balkanlar’da Atatürk’ü silmek için ne kadar para harcadın? Bunların hesabını elbette soracağız. Ben Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım. Anam, babam ikisi de Drama’da doğmuşlar. Orayı biliyorum. Atatürk’ü Balkanlar’dan silmek için, TİKA marifetiyle, belediyeleriniz marifetiyle ne kadar para harcadınız? Bunun da hesabını soracağız. Onun için hopladılar. Peşini bırakacağımızı da zannetmesinler.”



BASKILARA KARŞI KOYDUM

Akşener, sözlerine şöyle devam etti: “Herkes bir çatı aday üzerinde dururken ve beni de bu konuda ikna için çok büyük gayretler sarf edilmişken, çatı adaya karşı olan Meral Akşener’in bu tutumu bugün Türkiye’de nasıl bir seçimle karşı karşıya olmanızı sağladı. Pek çok adayın var olduğu, Sayın Erdoğan’ın insicamının bozulduğu bir süreci birlikte başardık ama ben de bana yapılan baskılara karşı koydum. Sayın Gül’ü kabul etseydim milletvekili adayıydım. Partimin başında canımın istediği kadar oturabilirdim. Siz Sayın Erdoğan ile Sayın Gül arasında bir tercihte bulunmak zorunda kalırdınız. Bugün kim geçecek diye seçim hakkında konuşma lüksüne sahipsiniz. Bunun içerisindeki payımın düşünülmesini rica ediyorum.”