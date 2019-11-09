Atatürk’ü anlamak gerek

ATATÜRK’ÜN VİZYONU

Özgürlüğü ve bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla sağlayabiliriz. Birilerinden emir alır pozisyonda olursanız bağımsızlığı koruyamazsınız. Osmanlı niye battı, ekonomik bağımsızlığını yitirdiği için. Bir imparatorluk borçlarla ayakta tutulmaya çalışıldı ama gözler önünde battı. Osmanlı sanayi devrini kaçırdı. Cumhuriyet ilk kurulduğunda fakir bir ülkeyiz. 1923’te İzmir İktisat Kongresi toplanır. Gerçekten hep birlikte oturup çalışılır. Kırıkkale’de entegre bir silah fabrikası kurulur. Çiftçiden ağır vergiler alınır, çiftçinin üzerinden yük kalkar. Şeker fabrikası 1925 yılında yumurta satılarak kuruldu. Yumurta satılarak fabrika kuruluyor ama bugün Tank Palet Fabrikası Katarlılara satılıyor. 1 Haziran 1930’da Merkez Bankasını kurarak kendi paramızı basmaya başladık. Öncesinde paramızı yabancılar basıyordu. Türkiye 1937 yılında uçak üreten 5 ülkeden birisi. 1930’lu yıllardan bahsediyorum. Size Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonundan bahsediyorum.

ÜRETİME DÖNÜK EĞİTİM

Atatürk demek eğitimi anlamak demektir. Eğitim, üretime dönük olmazsa eğitim değildir. Bu ne demek? Eğitimin üretime dönük olması, sorgulayıcı eğitim demektir. Bize ezberci eğitimi getirdiler, yeter ki düşünme dediler. Birileri sizin yerinize düşünürse aklınızı kiraya vermişsinizdir. Eğitim aynı zamanda üretmek demektir. Mustafa Kemal’i böyle anlayacağız. Yeni disiplin dalları ortaya çıktı. Eskinin dar bilim alanı da yok artık. Tıp alanı ekonomiyle, felsefe matematikle birleşiyor. Soru şu, Türkiye’deki üniversiteler bu yeniliklere ayak uyduruyor mu? Hayır.Bugünkü Meclis, o zamanki Meclis’in yanında kocaman bir sıfırdır.

Yetkileri elinden alındı. Atatürk’e verilmeyen yetkiler, bugün tek adama verildi. O zaman da Atatürk çok partili sisteme geçmek istedi, denemeler yapıldı ama başarılı olamadı.

SORUN KÖTÜ SİYASETTE

Demokrasi düşüncelerin özgürce ifade edilmesini sağlar. Demokrasi hepimiz için geçerli bir kavramdır. Hukukun üstünlüğünü sağlamak hepimizin görevidir. Türkiye’nin bilim ve teknolojideki gelişmelere ayak uydurması gerek, bunu yapabilecek insan gücü de ülkede var. Bunun önündeki en büyük sorun politika. Farklı düşündü diye insanı hapse atamazsınız. Hızlı gelişen dünyada çok gerideyiz. Artık 21. yüzyıldayız. Herkesin kimlik ve inancına saygı duymalıyız. Sorun, kötü siyaset anlayışında. Biz halen orta çağ siyaseti yapıyoruz.”-AA

‘MAN ADASI’ CEZASI USULDEN BOZULDU

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki ‘Man Adası’ iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan 6 tazminat davasından 3’ü istinaf mahkemesinden döndü. Mahkeme, reddi hâkim taleplerinin usulüne uygun karşılanmamasını usul hatası olarak niteledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Kılıçdardoğlu’nın avukatı Celal Çelik, diğer 3 davanın da geri çevrilmesini beklediklerini söyledi. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel de dün yaptığı yazılı açıklamada, yerel mahkeme kararına karşı hem davalı hem de davacının istinaf yoluna başvurduğunu anımsattı. Özgür Özel ise konu hakkında “Karar tazminat miktarına ilişkin değildir. Sadece usuli yönden bir bozma kararıdır” dedi. -ANKARA