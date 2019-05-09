Atatürk'e, Türklüğe ve dini inançlara hakaret eden kadın serbest

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtatürk'e, Türklüğe ve dini inançlara hakaret eden kadın serbest
GeriGündem Atatürk'e, Türklüğe ve dini inançlara hakaret eden kadın serbest
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
09.05.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Atatürk'e, Türklüğe ve dini inançlara hakaret eden kadın serbest

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'da dün özel halk otobüsünde yolcular ile çifte vatandaşlığı bulunan bir kadın arasında Türklüğe, Atatürk'e ve dini inançlara hakaret ettiği iddiasıyla tartışma çıkmıştı. Şoför ve yolcularla tartışıp "Yine Türkiye'ye geldiğimi hissettirdiniz. Türkleşmeyin, barbarsınız" dediği iddiasıyla gözaltına alınan, İsviçre kimliği de bulunan çifte vatandaş S.Y. (39), polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir içi ulaşımda hizmet veren C.U. yönetimindeki KC 06 tabelalı 07 AU 0170 plakalı halk otobüsü, Sarısu Mahallesi'nden hareket ettikten sonra Altınyaka durağında yolcuları aldı.

Otobüse binen Türkiye- İsviçre çifte vatandaşlık kimliği taşıyan S.Y., ön kapısının yanında seyahat etmek istedi. Ön kapıyı yolcu almak için sürekli açtığını, bu nedenle seyahatin tehlikeli olacağını belirten şoför C.U., uyardığı S.Y.'den arkaya ilerlemesini istedi.

S.Y. iddiaya göre, "Yine bana Türkiye'de olduğumu hissettirdiniz. Türkleştiniz, barbarsınız" dedi. S.Y.'nin söylediklerini duyan otobüsteki bazı yolcular duruma tepki gösterip kadını uyardı.

Kendisini uyaranlarla tartışmaya devam eden S.Y. iddiaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaret etti. Bunun üzerine taraflar arasında kısa süreli arbede yaşanınca polisi arayan S.Y. yolculardan şikayetçi oldu. Otobüsün şoförü Konyaaltı Caddesi'ndeki Barbaros durağına gelince aracı durdurdu.

S.Y. olay yerine gelen polis tarafından şikayet üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

S.Y. polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Türklüğe hakaret ortalığı karıştırdı... Şoför dayanamadı halk otobüsüne kilitledi
'Türklüğe hakaret' ortalığı karıştırdı... Şoför dayanamadı halk otobüsüne kilitledi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Polis kepenklere bakınca bir kız çocuğu gördü... Antalya'daki operasyonda iğrenç detaylar

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Hemşireyi böyle yakaladılar! 121 kişi gözaltında…

Çocuk 'Kadın mısın erkek mi' deyince çılgına dönmüştü! Açıklama yaptı