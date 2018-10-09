'Atatürk'e hakarett'ten hapis ve tahliye
Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası hakkında dava açılan Safiye İnci’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, İnci’nin hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anıtkabir'de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren video çekip sosyal medyada paylaşan Safiye İnci hakkında ‘Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan dava açmıştı.
Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci celsesi görüldü. Söz hakkı verilen İnci, “Herkesten özür dilerim, olaydan dolayı pişmanım. Ben buralara geleceğini düşünmemiştim. Beraatime karar verilmesini istiyorum” dedi. İnci’nin avukatı Demir ise “Müvekkilimin son cümlesinde 1. Cumhurbaşkanı ile 12. Cumhurbaşkanı’nı kıyaslarken bunu nahoş bir kelime ile ifade etmesi hakaret unsurunu içermemektedir, bir kıyastan ibarettir” diye savunma yaptı.
İYİ HAL İNDİRİMİ
Hâkim, savunmanın ardından sanığı, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdığını, sabıkasız olması ve duruşmalardaki durum ve tutumunu dikkate alarak, cezasını 2 yıl 6 aya indirdiğini açıkladı. Mahkeme hükmün niteliği ve tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak İnci’nin tahliyesine karar verdi. İddianamede sanığa ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.
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