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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
09.10.2018 - 21:14, Son Güncelleme:

'Atatürk'e hakarett'ten hapis ve tahliye

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'Atatürk'e hakarett'ten hapis ve tahliye

Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası hakkında dava açılan Safiye İnci’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, İnci’nin hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Anıtkabir'de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren video çekip sosyal medyada paylaşan Safiye İnci hakkında ‘Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan dava açmıştı.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci celsesi görüldü. Söz hakkı verilen İnci, “Herkesten özür dilerim, olaydan dolayı pişmanım. Ben buralara geleceğini düşünmemiştim. Beraatime karar verilmesini istiyorum” dedi. İnci’nin avukatı Demir ise “Müvekkilimin son cümlesinde 1. Cumhurbaşkanı ile 12. Cumhurbaşkanı’nı kıyaslarken bunu nahoş bir kelime ile ifade etmesi hakaret unsurunu içermemektedir, bir kıyastan ibarettir” diye savunma yaptı.

İYİ HAL İNDİRİMİ
Hâkim, savunmanın ardından sanığı, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdığını, sabıkasız olması ve duruşmalardaki durum ve tutumunu dikkate alarak, cezasını 2 yıl 6 aya indirdiğini açıkladı. Mahkeme hükmün niteliği ve tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak İnci’nin tahliyesine karar verdi. İddianamede sanığa ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu. 

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