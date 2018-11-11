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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA - İHA
11.11.2018 - 20:46, Son Güncelleme:

Atatürk'e hakaretten tutuklanmıştı... Bu ifadeyi verdi

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Edirne’de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde Atatürk aleyhine slogan attığı için gözaltına alınan üniversite öğrencisi Emine Şahin, çıkarıldığı mahkemece, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçlamalarıyla tutuklandı. Emine Şahin ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaparken, Şahin'in mahkemede verdiği ifade de ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80’inci yıldönümünde Edirne’de Atatürk aleyhine sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan üniversite öğrencisi Emine Şahin (21) çıkarıldığı mahkemece “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

Atatürke hakaretten tutuklanmıştı... Bu ifadeyi verdi

Üniversite öğrencisi Emine Şahin, dün 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni sırasında “Atatürk ilah değildir, Allah’ın kanunları var. Atatürk Batı’nın kanunlarını getirdi. Putlara tapmayın” dediği iddia edildi.

Bu sözler üzerine genç kıza anında müdahale edilerek tören alanından uzaklaştırıldı.

Atatürke hakaretten tutuklanmıştı... Bu ifadeyi verdi

TUTUKLANDI

Kadın polisler tarafından üstü ve çantası aranan Emine Şahin, “Atatürk’e ve maneviyatına hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Emine Şahin, Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Geceyi gözaltında geçiren Emine Şahin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan üniversite öğrencisi Emine Şahin, “Atatürk’e ve hatırasına alenen hakaret” suçlarından tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevine konuldu.

Emine Şahin’in Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Atatürke hakaretten tutuklanmıştı... Bu ifadeyi verdi

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında söylediği sözlerle Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Şüpheli Şahin'in tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "10 Kasım 2018 günü Edirne şehir merkezinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nin yapılacağı alana gelerek 'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz'' dediği iddiasıyla soruşturma başlatılan şüpheli kişi tutuklanmıştır. Trakya Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi olan şüphelinin, saat 09.04'de başlayan Saygı Duruşu esnasında 'Burada neden bekliyorsunuz, burada ne oluyor' diyerek bağırmaya başladığı, kolluk görevlilerinin müdahalesi ile alandan uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada da 'Bu bir kıyamdır, Allah'ın kanunu bilmiyorsunuz, batılı inançları getirdi, yazılı kanunları kaldırttı, putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz' şeklinde ifadeler kullanarak Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakarette bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 11/11/2018 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma halen devam etmektedir" denildi.

İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Edirne'de Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Şahin'in mahkemede verdiği ifadesi de ortaya çıktı.

Söylediği bir kaç cümleden sonra polis ekiplerince yakalandığını anlatan Şahin, "Kaldığı yurttan çıkıp anma törenlerinin oraya geldim. O sırada saygı duruşu başlamıştı. Ben bu arada 'bu kıyamdır' şeklinde söylememe kalmadan polis memurları beni yakaladılar. Bu kıyamdan kastım namazdaki dik duruş halidir. 'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz' demedim. Polisler beni yakaladığında Allah'ın kanunu bilmiyor musunuz, Batılı inançları getirdi' dedim. Fakat bunu sadece polis memurlarına karşı söyledim" diyerek kendisini savundu.

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