Atatürk’e hakaret soruşturması
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içeren sözlerin yer aldığı kitapla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılık açıklamasında, Atatürk’e yönelik hakaret içeren sözlerin yer aldığı ve 5187 sayılı Basın Kanunu hükümlerince Başsavcılığa teslim edilen ‘Put Adam’ isimli kitaba ilişkin, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yazarının belli olmaması nedeniyle, kitabı yayınlayan Ümraniye’deki Küresel Yayınevi’nin yetkililerine de soruşturma açıldığı açıklandı. Başsavcılığın talebi üzerine, Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından da kitabın tüm nüshalarına el konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.
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