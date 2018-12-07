Atatürk’e hakaret davası görüntü incelemesine takıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtatürk’e hakaret davası görüntü incelemesine takıldı
GeriGündem Atatürk’e hakaret davası görüntü incelemesine takıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Damla GÜLER / İSTANBUL
07.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Atatürk’e hakaret davası görüntü incelemesine takıldı

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Atatürk’e hakaret davası görüntü incelemesine takıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Hasan Akar’ın görüntülerinin izlenip suç tarihinin tespit edilmesi konusunda Emniyet, jandarma ve Adli Tıp Kurumu’ndan olumlu cevap gelmemesi üzerine hâkim, “Görüntülerle ilgili inceleme yapacak başka kurum elimizde kalmadı” dedi.

Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘Halkı kin, düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Akar’ın cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından, “Sanığın videosunun yayınlanmasına rızasının olmadığından aleniyet unsurunun oluşmaması ve suç tarihinin belli olmaması” sebebiyle bozulmuştu. Bozma kararının ardından Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Akar’ı avukatı temsil etti. İstanbul İl Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nca mahkemeye gönderilen yazıda “Şahısların fiziki görüntüleri incelenerek suç tarihinin tespiti inceleme alanımızın dışındadır” ifadeleri kullanıldı.

Akar’ın avukatı Burçak Çopuroğlu , “Eksiklerin giderilmesini ve gerekli incelemenin yapılması için görüntülerin belirlenen kuruma gönderilmesini talep ediyoruz” dedi. Bunun üzerine hâkim Ülker Kiraz da, “Görüntülerle ilgili inceleme yapacak başka kurum elimizde kalmadı. Adli Tıp Kurumu’na iki kere gönderdik. Emniyete, jandarmaya da yolladık” diye konuştu. Tekrar söz alan avukat Çopuroğlu, görüntülerin gönderileceği kurumu kendilerinin araştırması için süre talep etti. Mahkeme sanık avukatına süre vererek duruşmayı erteledi. 

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'le görüştü"

Flaş gelişme: En merak edilen isim...

Canlı yayına bağlandı: Çarpıcı açıklamalar

TEM otoyolu Ankara yönü trafiğe açıldı