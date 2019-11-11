Atatürkçülük teslim olmamaktır

GARDIROP ATATÜRKÇÜLÜĞÜ



“Gardırop Atatürkçülüğünden uzak duracağız. Mustafa Kemal’i anlamak 10 Kasımlarda oturup ağlamak değildir. Mustafa Kemal’i anlamak onun düşüncelerini, yani çağdaş uygarlığı yakalamak için mücadele etmek demektir. Kenan Evren ve arkadaşlarının topluma dayattıkları Atatürkçülük, gardırop Atatürkçülüğüdür. Bizim önerdiğimiz ve baş tacı yaptığımız Atatürkçülük, alın terine değer veren, üreten, güçlü Türkiye’den yana olan anlayıştır. Şimdi dördüncü devrime hep birlikte hazır olmalıyız, bunun mücadelesini vermeliyiz. Nedir o, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız.

Bugün bir zat diyor ki ‘efendim okur yazar oranını büyük ölçüde savaşlarda kaybettik’. Yani o zata göre savaşa gidenlerin tamamı okur yazar, öldüler, savaşa gitmeyenler de okur yazar değil, böylece okur yazar oranı düşük çıktı. Mantığa bakın. Ve bu zat şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişidir. Kendi tarihinden habersiz bir insan.

Mustafa Kemal Atatürk, batının egemen güçlerine karşı, klasik söylemiyle yedi düvele karşı savaş açtı ama bütün düşmanları saygı gösterdiler. Bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ve aşağılanan bir kişiye yazılan mektuba eğer bir tepki gösterilmiyorsa, o kişinin verilemeyecek bir hesabı vardır. Onun altında eziliyor ve teslim alınmıştır. Atatürkçülük aynı zamanda teslim olmamak demektir. Sözde Atatürk’ü anlatacak, Cumhuriyet’i anlatacak. Sen kimsin Cumhuriyet kim, sen kimsin Atatürk kim. Sen onların yanından bile geçemezsin. Sen Atatürk’ü anlamak istiyorsan, kim olduğunu öğrenmek istiyorsan otur önce Trump’ın mektubuna bir tepki ver kardeşim ya. Şimdi mektubu alacak ABD’ye gidecek, ne yapacak?

HANGİ YASAYA GÖRE VERDİN

Diyor ki bugün ‘yüzde 50’si Katar ordusu yüzde 50’si BMC olmak üzere Karasu’da kendi fabrikalarını yapıyorlar.’ E yapsınlar, biz ona bir şey demiyoruz ki. Başka bir yerde Katar Ordusu ile BMC birleşir, bir fabrika kurabilirler. Sorun ne? Diyor ki; Tank Palet Fabrikası’nın işletilmesini biz bu BMC ve Katar ordusuna verdik. Nasıl veriyorsun kardeşim? Hangi yasaya göre verdin? Ne zaman ihale açtın?”

MADENCİYLE ÇEVRECİYİ BULUŞTURUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini ziyarete gelen madencilere, “Çevre örgütleriyle sektör olarak diyalog kurmanızda yarar var. Bunun için biz parti olarak hakem olmaya hazırız” önerisinin ardından CHP, madencilerle çevre örgütlerinin bir araya geleceği bir çalıştay yapmaya hazırlanıyor. ‘Madenciliği Konuşuyoruz’ başlıklı çalıştayın CHP’nin Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca koordinatörlüğünde 13-14 Aralık’ta Muğla’da yapılması planlanıyor.

Karaca, çalıştayla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Sorulara bilim insanları ve madencilerin örgütlendiği derneklerle birlikte bilimsel çerçevede bir sonuç ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de madenciliği masaya yatıracağız ve tartışmalar sonunda bundan sonra ne yapmamız gerektiğini ortaya koyacağız. Bu gerçeklerin ortaya çıkması ve ülkemizde geç olmadan alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi gerekiyor.”