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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Enver ALAS/ İSTANBUL (DHA)
12.12.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Atatürk ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'ne Ahmet Önal getirildi

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Atatürk ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'ne Ahmet Önal getirildi

İSTANBUL'da Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndan sorumlu Mülki İdare Amirliği görevine İstanbul Vali yardımcılarından Ahmet Önal getirildi.

Atatürk Havalimanı'nda Mülki İdare Amiri olarak görev yapan ve 3 Aralık'ta emekliye ayrılan Mehmet Ali Ulutaş'tan boşalan göreve İstanbul Vali Yardımcılarından Ahmet Önal getirildi. Önal, Atatürk Havalimanı'nın yanı sıra 29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'ndan da sorumlu olacak.

AHMET ÖNAL KİMDİR?

1965 yılında Yozgat Sorgun'da doğan Ahmet Önal, ilkokulu Sorgun'da, ortaokul ve liseyi Kırıkkale'de tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1989 yılında İçişleri Bakanlığı'nda stajyer kaymakam olarak göreve başladı. Sırasıyla Gemerek, Köse, Mudurnu, Finike ve Konak Kaymakamlıkları görevinde bulundu. 1990'da stajyer kaymakam olarak çalışırken, bir yıl boyunca İngiltere'de dil eğitimi aldı. 2000 yılında İngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

2015 yılı yaz kararnamesiyle İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanan Ahmet Önal, evli ve 3 çocuk babası.

 

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