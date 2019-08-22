Atatürk Üniversitesi 28 akademik personel alacak! Başvuru şartları neler?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. İlana göre, üniversite bünyesinde Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları olmak üzere 28 akademik personel alımı yapılacak. Peki, başvuru şartları neler? Atatürk Üniversitesi personel başvuruları ne zaman? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir." İşte, Atatürk Üniversitesi 28 akademik personel alımı hakkında detaylar.
Atatürk Üniversitesi personel alımı başvuruları 20 Ağustos 2029 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, açık kadrolar için başvuru işlemleri 15 gün geçerli olacak.
PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
DOÇENT KADROLARI İÇİN:
Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
2547 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle