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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Atatürk sevgisi sel oldu aktı

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Atatürk sevgisi sel oldu aktı

Türkiye, Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıldönümünde tek yürek oldu. Başta Anıtkabir ve Dolmabahçe olmak üzere on binlerce kişi Ata’ya koştu, saat 9.05’te saygı duruşuna geçilmesiyle hayat durdu.

BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yılında Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye’nin farklı kentlerinden, on binlerce vatandaş Anıtkabir’e koştu. Gaziler, öğrenciler, yörükler, bebekler, gençler, bastonlu yaşlılar, bayrakları ve üzerlerinde Ata’nın resimlerinin bulunduğu tişörtlerle Anıtkabir’deydi. Ziyaretçiler yoğunluk nedeniyle uzun süre sıra bekleyerek ulaştıkları Atatürk’ün mozolesine karanfiller bırakıp dua ettikten sonra Anıtkabir Müzesi’ni de gezdiler.

İSTANBUL’DA 6.5 KM’LİK ZİNCİR

Atatürk sevgisi sel oldu aktı

- İstanbul’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen anma törenine Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile vatandaşlar katıldı. Saat 9.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. İstanbul’da ayrıca Kadıköy’de 6.5 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu. Binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle zincire katıldı. Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak eşlik etti. Maltepe’de 16 dalgıç Ata’ya Saygı Dalışı yaptı. Atatürk âşığı İngiliz ressam Ned Pamphilon’a ait ‘Atatürk´ün Gözleri’ tablosu, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağı sönmeyen meşaleler eşliğinde denizden çıkarıldı. Vatandaşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da hazır bulunduğu anma töreninde 3 paraşütçü de Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı. Saat 9.05’te 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde saygı duruşunda bulunmak isteyenler otomobilleriyle, motosikletleriyle köprü girişinde dakikalarca bekledi. Saat tam 9.05’te köprüde trafik durdu.  Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’nde Atatürk için mevlit okutuldu. Üsküdar’daki Karacaahmet Sultan Dergâhı Cemevi’nde Atatürk’ü anmak için lokma döküldü. Vali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı  İmamoğlu vatandaşlara lokma dağıttı.

İZMİR’DE 350 METRELİK BAYRAK

Atatürk sevgisi sel oldu aktı

- İzmir’de bu yıl 12’ncisi yapılan ‘Ata’ya saygı yürüyüşü’, İzmir Limanı önünden başlatıldı. Atatürk portrelerinden oluşan 350 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıyan binlerce İzmirli Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. 

- Kapadokya Göreme’de sıcak hava balonları Atatürk afişleriyle havalandı. 

- Türkiye’nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener (28) ve babası Ali İsmet Öztürk, Eskişehir’deki anma etkinliğinde saygı uçuşunu gerçekleştirdi.    

- Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Atatürk’ü anma töreni, olması gerekenden 5 dakika önce başladı. Hatanın anlaşılmasıyla saat 09.05’te bir kez daha saygı duruşunda bulunuldu. Vatandaşlar, törenin organizasyonunu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tepki gösterirken, Kaymakamlık soruşturma başlattı. 

- Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’nin yanı sıra KKTC ve tüm dış temsilciliklerde de törenlerle anıldı.  DHA-AA

DOLMABAHÇE İZDİHAMI

Atatürk sevgisi sel oldu aktı

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde İstanbul’da anılırken on binlerce kişi Dolmabahçe Sarayı’ndaydı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saray, sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınını uğradı.

Atatürk sevgisi sel oldu aktı

İstanbullular 7’den 70’e, sarayın girişinde toplandı. İçeri girmek için uzun kuyruklar oluşturanlar, saat 9.05 olmadan Dolmabahçe’ye  girip Ata’yı anmak için zamanla yarıştı. Saraya girenlere Atatürk’ün yaşamını yitirdiği odaya bırakmaları için karanfil dağıtıldı. 10 Kasım’ın bu yıl pazar gününe denk gelmesi ziyaretçi sayısını arttırdı. Atatürk’ü anmak için Dolmabahçe Sarayı’na gelen ziyaretçilerden biri de 74 yaşındaki emekli öğretmen Kamile Canipek’ti. “Belki bir daha gelemem” diyerek yakasında Atatürk rozeti, elinde bastonu yürüyordu.

Atatürk sevgisi sel oldu aktı

Sarayın merdivenlerinde karşılaştığı lise öğrencisi Melek Çamur elini uzatıp yardım etti. Atatürk’ü anmaya gelenlerin en küçüğü 3 aylık Yağız bebekti. Ailesiyle Tekirdağ’dan gelen Yağız bebek annesi Esin Önder’in kucağında Atatürk için ilk saygı duruşunu yapmış oldu.

HELİKOPTER DE SABİT UÇUŞA GEÇTİ

Saat 9.05 olduğunda sirenler çalmaya başladı. Dolmabahçe’ye gelenlerin birçoğu o an bahçedeydi. Grup saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Açıkta toplanan tekneler de sirenler çalarak Büyük Önder’i andı. O sırada güvenlik uçuşu yapan polis helikopteri de düz uçuşu bırakıp 1 dakika sabit uçuş yaptı.-Özgür ALTUNCU / İSTANBUL

BU YIL DA EL ELE ATA’YA

Atatürk sevgisi sel oldu aktı

- Atatürk’ün vefatının 81. yılında Anıtkabir on binleri ağırlarken aralarında 90 yaşındaki Mehmet Alcansoy ve eşi 89 yaşındaki Müstakime Alcansoy da vardı. Diğer ziyaretçilerinin de ilgi odağı olan çift bastonları ile el ele yavaş yavaş yürüyerek Ata’nın huzuruna çıktı. Çiftin geçen yıl 29 Ekim törenleri sırasında Anıtkabir’deki fotoğrafları sosyal medyada uzun süre paylaşılmıştı. Rıza ÖZEL / ANKARA

GENÇLERDEN ASKER SELAMI

Atatürk sevgisi sel oldu aktı

- 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında Ankara’da üniversiteliler yürüyüş yaptı. 95 üniversite topluluğunun katılımıyla Güvenpark’tan Anıtkabir’e düzenlenen yürüyüşe katılanlar hep birlikte asker selamı verdi. 

 

 

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