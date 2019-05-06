Atatürk Lisesi mezunları biraraya geldi

Gaziantep Atatürk Lisesi Mezunları Derneği (ALİMDER) tarafından her yıl mayıs ayında düzenlenen geleneksel ‘Nohut Dürümü Buluşması ve Mangal Keyfi’ etkinliğinin bu yıl 10’uncusu yapıldı. Önceki gün Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan organizasyona geçmiş yıllarda okuldan mezun olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, CHP İl Başkanı Lütfü Demir, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil Uğur, hakim Mustafa Kılıç, eski milletvekili Akif Ekici, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Kızılaslan, Işıklı İlkokulu Müdürü Ayhan Keklik, Dr. Emin Yılmaz ve Hasan Celal Güzel İlkokulu Müdürü Remzi Sağ’ın yanı sıra birçok önemli siyasetçi ve iş insanı katıldı.

YALÇIN: KOCAMAN BİR AİLE OLDUK

ALİMDER Yönetim Kurulu üyesi olan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, derneğin eğitime olan katkılarına değinerek, “Atatürk Lisesi mezunu olmaktan her zaman gurur duydum. Bizim öğrencilik dönemlerimizde şartlar pek elverişli değildi. Şimdi çocuklarımızın eğitimi için dernek olarak desteğimizi esirgemiyoruz. Eğitim hayatımızın en önemli dönemlerinde edindiğimiz dostluk ve kardeşlik ile bugün kocaman bir aile olduk” dedi.

TAHMAZOĞLU: SPOR SALONU YAPTIRACAĞIZ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okula bir spor salonu yaptıracaklarını belirterek, “Bu okulda birçok hatıramız var. Okulumuzun daha önce tamamen bakımını gerçekleştirmiştik. Şu an bahçede bulunan eski sahanın yerine bir kapalı spor salonu yapacağız. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Okulumuzdan mezun olanları yıl yıl katalog haline getirmelerini istiyorum. Mezun dostlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum“ diye konuştu.

EKİCİ: ÖĞRETMENLERİMİZLE DE BULUŞMAK İSTİYORUZ

Lisenin ilk mezunlarından olan eski milletvekili Akif Ekici, “1966 yılında bu yıla ortaokula kaydoldum, 1973 yılında bu okuldan mezun oldum. Ülke sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisini Atatürk Lisesi’nde öğrendik. Atatürk Lisesi yıllardan beri bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olan öğrenciler yetiştirdi. Okulumuzda eğitim vermiş olan hocalarımızla da bir araya gelmek istiyoruz“ şeklinde konuştu.

ŞENCAY: GURUR DOLUYUZ

ALİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Behzat Şencay ise şunları söyledi:

“Kurulduğu günden bu yana ülkemize, şehrimize önemli katkılar sağlayan birçok değerli isim mezunlarımız arasında yer alıyor. Dernek olarak okulumuzda eğitim alan ve okulumuzdan mezun olan kişileri bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. Dernek olarak okulumuzda eğitim alan öğrencilerin geleceğini şekillendirmek adına birçok kariyer günü düzenledik. Okulumuzun yıkılması gündemdeyken, Valimiz Davut Gül’e düzenlediğimiz ziyaretle yıkılma fikrinden vazgeçilmesini sağladık. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, okulumuz adına birçok destekte bulundu ve bu yıl okulumuza kapalı spor salonu yaptıracak. Bize bu güzel müjdeyi verdiği için ve destekleri için başkanımıza teşekkür ediyoruz'' dedi.

Programda konuşan okul müdürü Yusuf Karabulut, Atatürk Lisesi’nden mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyerek, amaçlarının okulun eski mezunları ile bir araya gelmek, öğrencilik dönemlerini yad etmek olduğunu belirtti. Müdür Karabulut, ALİMDER Yönetimine düzenledikleri organizasyon için teşekkür etti.

Etkinlikte Atatürk Lisesi Mezunları Derneği (ALİMDER) tarafından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na okula sağladığı desteklerden dolayı plaket takdim edildi. Coşkulu bir ortamda gerçekleşen organizasyonda sporda ve eğitimde başarılı öğrencilere hediyeleri verildi. Şölen havasında geçen buluşma çeşitli etkinliklerle son buldu.