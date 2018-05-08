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    Atatürk Liseliler ALİMDER etkinliğinde buluştu

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 17:07 | Son Güncelleme:

    Gaziantep Atatürk Lisesi Mezunları (ALİMDER) tarafından düzenlenen Geleneksel Nohut Dürümü Buluşması ve Mangal Şenliği, 600’e yakın konuğun katılımıyla okulun bahçesinde gerçekleştirildi.

    Gaziantep Atatürk Lisesi Mezunları Derneği (ALİMDER) tarafından düzenlenen Geleneksel Nohut Dürümü Buluşması ve Mangal Şenliği, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirildi. Okul öğrencileri ve mezunlardan oluşan yaklaşık 600 kişinin katıldığı etkinlikte konuklara nohut dürümü ve kebap ikram edildi.

    ALİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Behzat Şencay ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan konuklar arasında, okulun mezunlarından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz da bulundu.

    Etkinlikte bir konuşma yapan Şencay, “Geçmişimiz, geleceğimizin referansıdır. Bir okulu diğer okullardan farklı kılan mezunlarıdır. ALİMDER Yönetim Kurulu olarak okulumuza maddi ve manevi katkılarda bulunu-yoruz ve bu geleneği bizden sonraki nesillere de aktarmayı amaçlıyoruz. Her ay Kariyer Günleri düzenleyerek, farklı mesleklerden okul mezunlarını, öğrencilerli bir araya getiriyoruz. Ayrıca, mezunlarımızdan İdris ve Hatice Bilginsoy, okula bir konferans salonu kazandırdı” dedi.

    Etiketler: NoMobil , buluşma , gündem
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