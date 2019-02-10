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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.02.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

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Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'u ne kadar güzelleştirir, ne kadar güçlü hale getirirsek aynı zamanda Türkiye'yi güçlendirmiş oluruz. İstanbul, kimsenin birbirine tahakküm kuracağı bir şehir değil. Burada farklılıklar, uyum içinde yaşamakta ve yaşamaya devam edecek." dedi.

Yıldırım, Taksim Meydanı'nda düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak,
kültür ve sanat hayatında yeni bir dönemi başlatacak Atatürk Kültür Merkezi'nin İstanbul ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nin uzun yıllar hizmet ettiğini ancak her zaman "Yeterli mi, değil mi?", "Daha güzel olabilir miydi?" gibi tartışmaların sürdüğünü dile getiren Yıldırım, bütün bunlara rağmen yüzlerce konser, konferans, panel gibi etkinliklerin bu eski binada gerçekleştirildiğini söyledi.

Sahnede yüzlerce sanatçının, sanatseverlerle beraber olduğunu, bir çok insanın hayatının en önemli anılarının burada görüldüğünü ifade eden Yıldırım, ancak Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenmesi gerektiğini, bu sebeple 2008 yılında kapılarını sanata, sanatçıya kapatmak zorunda kaldığını belirtti.

Yeniden inşa etmek için hazırlanan her projenin bir çok sebeple, bir çok engelle geciktiği için ancak somut adımın 2017 yılı içinde atılabildiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Alan, yeni yapılacak şaheser için artık hazır. Dört bloktan oluşuyor. A Blok 2073 koltuk kapasiteli muhteşem bir opera, B Blokta 848 koltuklu bir tiyatro salonu. Atatürk Kültür Merkezi'nin en önemli özelliği de Gümüşsuyu'ndan Taksim'e bir kültür sokağının bu muhteşem eserin içinden geçerek, iki meydanı, Teknik Üniversite'yi Taksim Meydanı ile birleştiren aynı zamanda da sanat ve kültürün yanı sıra İstanbullular için bir yaşam merkezi oluşturmasıdır. Sokağın her iki tarafında kütüphaneler, kafeler, kültür merkezleri, bir çok etkinliğin yapılacağı tesisler olacak. Bir kez daha bu muhteşem eserin İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum."

"ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ YENİDEN GENÇLERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK"

İstanbul'un, tarihi kültürel ve sanatsal kimliğine değer katacak bu eserle çok daha güzel olacağını ifade eden Yıldırım, bitirildiğinde herkesin merakla ve büyük bir arzuyla geleceği, vakit geçireceği, kültür ve sanat etkinliklerinin icra edileceği bir mekan olacağını kaydetti.

Atatürk Kültür Merkezi'nin yeniden gençlerin buluşma noktası olacağını belirten Yıldırım, "Burada çok daha fazla zaman geçirme fırsatı bulacaklar. Sanatçılarımız, sanatseverlere yeniden 'merhaba' diyecekler, kucaklaşacaklar." dedi.

"İSTANBUL'U NE KADAR GÜÇLÜ HALE GETİRİRSEK TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRMİŞ OLURUZ"

İstanbul'un, medeniyetin en güzel şehri olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Üç imparatorluğa başşehirlik yapmış, 470 yıl cihan devletimiz Osmanlı'nın başşehri olmuş. Kültürümüzün, medeniyetimizin, şaheserleri İstanbul'da mevcuttur. Tarihimizden İstanbul'u çekip çıkarsak geride ciddi bir boşluk kalır. İstanbul bizim dünyaya açılan penceremizdir. Burada yapılacak her eser, medeniyetimize değer katmaktadır. Burada 81 ilimizden vatandaşımız yaşıyor. İstanbul, Türkiye'nin özetidir aynı zamanda dünyanın her köşesinden insanların merak ettiği, akın akın gelip yaşadığı bir şehir. Kültür ve sanatın yanında İstanbul aynı zamanda ekonominin de ticaretin de eğitimin de merkezi. İstanbul'u ne kadar güzelleştirir, ne kadar güçlü hale getirirsek aynı zamanda Türkiye'yi güçlendirmiş oluruz. İstanbul, kimsenin birbirine tahakküm kuracağı bir şehir değil. Burada farklılıklar, uyum içinde yaşamakta ve yaşamaya devam edecek. Birbirimize meydan okumadan, yan yana oturarak, meselelerimizi geçmişte olduğu gibi gelecekte de konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bu şehir hepimizin."

İstanbul markasına yeni bir eseri daha dahil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, sözlerini, "Taksim, caddeleriyle, kültür merkeziyle, camisiyle, kilisesiyle, otelleriyle dükkanlarıyla, lokantalarıyla İstanbul'un en güzel merkezlerinden biri. İnşallah burada İstanbul'un markasına değer katacak tablo gibi bir eser yükselmiş olacak. İstanbulumuza bu güzel eserin hayırlı olmasını diliyorum. Bu muhteşem eserin bu aşamaya gelmesinde en büyük iradeyi koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlarımıza, projenin hazırlanması, ihale işlemlerinin yapılması dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ'ye, yüklenici firmalara teşekkür ediyorum." diye tamamladı. 

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