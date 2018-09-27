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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.09.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Atatürk Köşkü Ormanı'ndaki ağaçların neden kuruduğu belli oldu

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Atatürk Köşkü Ormanı'ndaki ağaçların neden kuruduğu belli oldu

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü'nün içinde bulunduğu Atatürk Köşkü Ormanı'ndaki ağaçların kurumasının nedenlerini tespit amacıyla kurulan komisyon çalışmalara başladı. Prof. Dr. Mahmut Eroğlu, bu yıl kurumaların çok daha şiddetlendiğine işaret ederek, "Kurumalara, on iki dişli çam kabuk böceği olarak bilinen zararlının yol açtığını tespit ettik. Bundan sonra alanda ne tür iyileştirme çalışmalarının yapılacağına yönelik tespit ve önerilerimizi içeren rapor hazırlayacağız" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Dekanlığınca, Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine Atatürk Köşkü Ormanı'ndaki ağaç kurumalarının nedenlerinin tespiti ve bu sorunun önlenmesi amacıyla komisyon kurulduğu belirtildi.

KTÜ Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Eroğlu, Havza Amenajmanı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Kara, Silvikültür Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna'nın yer aldığı komisyonun alanda ilk çalışmalarını gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, böcek zararı görülen, kurumuş veya kurumakta olan ağaçların kayıt altına aldığı ve böcek örneklerinin temin edildiği aktarıldı.

Atatürk Köşkü Ormanındaki ağaçların neden kuruduğu belli oldu

Açıklamada, alanda açılan toprak profilinde incelemeler yapılarak numune alındığı, ayrıca insan etkisiyle sıkışmaya uğramış alanlardan da silindir toprak örnekleri toplandığı ifade edildi.

Komisyonca hazırlanacak rapora göre şekillendirilecek iyileştirme çalışmalarının iki aşamalı yürütülmesinin planlandığı bildirilen açıklamada, birinci aşamada sorunun ortadan kaldırılması için müdahale programı hazırlanacağına, ikinci aşamada ise alanın en iyi şekilde yeniden ağaçlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağına dikkat çekildi.

Atatürk Köşkü Ormanındaki ağaçların neden kuruduğu belli oldu

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Mahmut Eroğlu, Atatürk Köşkü Ormanı olarak bilinen alanda son yıllarda yoğun ağaç kurumalarının meydana geldiğine, bu yıl kurumaların çok daha şiddetlendiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Kurumalara, on iki dişli çam kabuk böceği olarak bilinen zararlının yol açtığını tespit ettik. Esas üzerinde durulması gereken konu, son yıllarda ve özellikle bu yıl içinde alandaki ağaçların niçin çok ileri boyutta bir böcek zararı ile karşı karşıya kaldığının ve çok yoğun kurumaların nedeninin aydınlatılmasıdır.

Atatürk Köşkü Ormanındaki ağaçların neden kuruduğu belli oldu

Ölü ağaçların alanda tutulmasında yarar olmayacağı, aksine ani kırılma ve devrilmeler sonucu çevreye ve insanlara zarar verebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle tamamen kurumuş ve odunu ayrışmakta olan ağaçların bir an evvel alandan çıkarılması gerekli görülmektedir. Bundan sonra alanda ne tür iyileştirme çalışmalarının yapılacağına yönelik tespit ve önerilerimizi içeren rapor hazırlayacağız."

 

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