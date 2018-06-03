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    Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçak iki kez havadan geri dönünce...

    DHA
    03.06.2018 - 16:42 | Son Güncelleme:

    İstanbul'dan Libya'ya giden uçak, arıza nedeniyle iki kez havadan geri dönünce yolcular uçaktan inmek istemedi. Otele yerleştirilecekleri sözünü alan yolcular inmeyi kabul ettiler.

    Edinilen bilgiye göre Buraq Havayolları'nın UZ-116 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 05.55'te Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na gitmek üzere 72 yolcusuyla Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçak motor arızası nedeniyle havalandıktan 20 dakika sonra geri döndü. Bakıma alınan uçak, arızanın giderilmesinin ardından yolcularını alarak tekrar havalandı.

    Ancak uçak ikinci kalkışından sonra yine motor arızası yaşadı. Pilot ikinci kez havalimanına dönünce yolcular duruma tepki gösterdi. Uçağın içerisinde yaklaşık 30 dakika bekleyerek inmeyi reddeden yolcular otele yerleştirilecekleri sözünü alınca uçağı terk etti. Pasaport çıkış işlemleri iptal edilen 72 yolcu ile birlikte uçağın ekibi kalacakları otele götürüldü.

    Uçak iki kez arıza yapınca yolcular tepki gösterdiİstanbul'dan Libya'ya giden uçak, arıza nedeniyle iki kez havadan geri dönünce yolcular uçaktan inmek istemedi. Otele yerleştirilecekleri sözünü alan yolcular inmeyi kabul ettiler.
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    Etiketler: uçak arızası , burag havayolları , gündem
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