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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Enver ALAS - İstanbul (DHA)
18.01.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

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Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından bugün başlayan yarıyıl tatili nedeniyle seyahate çıkanlar, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Karnelerini alıp aileleriyle birlikte havalimanına gelen öğrenciler, gidecekleri yurt dışı ve yurt içi tatil merkezlerinde 15 günlük tatilin tadını çıkaracaklarını ifade ettiler.

Atatürk Havalimanı'nda iç hatlar ve dış hatlar terminallerinde öğle saatlerinde bugün başlayan yarıyıl tatilinin de etkisiyle yoğunluk görüldü. Terminal giriş noktalarında check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik yaşandı. Yetkililer pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tuttu.

ÖNCE KARNE ALDILAR SONRA TATİLE UÇTULAR

Karnelerini aldıktan sonra aileleriyle birlikte havalimanına gelen Ada ve Nil Keskin kardeşler, 4 günlük tatil için ABD'nin yolunu tuttu. Kuzenlerini ziyarete gittiklerini söyleyen Nil Keskin, "Karnem çok iyi, 'takdir' aldım. Kuzenlerimizle vakit geçireceğiz. Karne hediyesi de sayılabilir" ifadelerini kullandı.

Yarıyıl tatili için Eskişehir'e giden Ayça Melike Aydemir de "Takdir aldım, sınıf birincisiyim. 15 tatilde Eskişehir'e gideceğiz. Bu çok iyi oldu. Ödev vermediler" diye konuştu.

Londra'ya tatile giden 3. sınıf öğrencisi Baran da seyahati nedeniyle bugün karne alamadığını belirterek şunları söyledi:
"Erken çıktığım için bugün karnemi alamadım. Ancak öğretmenim göstermişti, hepsi çok iyiydi. Öğretmenim tatil için bir kitabı ödev olarak verdi, onu çalışacağım."

Atatürk Havalimanında yarıyıl tatili yoğunluğu

Atatürk Havalimanında yarıyıl tatili yoğunluğu

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