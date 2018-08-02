Atatürk Havalimanı’nda yakalandı! İlk bakışta kimse anlamadı ama...
İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Brezilya’dan gelen kadın uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminde 51 kapsül halinde 600 gram kokain çıktı.
Atatürk Havalimanı’nda görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cuma günü Brezilya Sao Paulo’dan gelen uçaktaki yolcuların birinden şüphelendi. Endişeli hareketlerde bulunan kadın yolcu durdurularak polis noktasına alındı. Adının P.A.M.A.(31) olduğu belirlenen Brezilyalı yolcunun valiz ve çantasında arama yapıldı. Valiz ve çantada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Kadın kurye hastaneye götürülerek MR’ı çekildi. Sindirim sisteminde 51 kapsül tespit edildi. Kapsüller ilaç yardımıyla çıkarıldı. Kapsüllerden 600 gram kokain çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Brezilyalı kadın kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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