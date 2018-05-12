Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Atatürk Havalimanı’nda uçuşlara 10 dakika mola

    Atatürk Havalimanı’nda uçuşlara 10 dakika mola

    İHA
    12.05.2018 - 17:24 | Son Güncelleme:

    Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk’ün İstanbul’da yapacağı gösteri uçuşu nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda uçuşlar, bugün saat 19:45 ile 19:55 saatleri arasında 10 dakika süreyle duracak.

    Hava Harp Okulu’ndan tarafından gerçekleştirilen Genç Kartallar Haftası etkinlikleri kapsamında SoloTürk İstanbul’da gösteri uçuşu yapacak. Yeşilköy’de gerçekleştirilecek gösteri uçuşundan dolayı Atatürk Havalimanı’nda uçuşlar 10 dakika süreyle duracak. 10 dakika boyunca havalimanı iniş ve kalkışlara kapatılacak. SoloTürk gösterisi nedeniyle yayımlanan NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notuna göre 19:45 ile 19:55 saatleri arasında havalimanında uçuşlar yapılmayacak. Gösterinin ardından uçuşlar normal seyrinde devam edecek.

    Etiketler: Solo Türk , mola , uçuş , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri