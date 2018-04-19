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    Atatürk Havalimanı’nda UBER sürücüsüne saldırı

    İHA
    19.04.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:

    Atatürk Havalimanı’nda yolcu alan UBER sürücüsünün aracına kimliği belirsiz iki kişi yumruk ve tekmelerle saldırdı. Sürücünün hızla uzaklaştığı olayda saldırganlar peşinden koşarak aracı yakalamaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olay, dün saat 12.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda meydana geldi. Öğle saatlerinde bir yolcu, UBER uygulamasından çağrı yaparak araç çağırdı. Kısa bir süre sonra havalimanına gelen minibüsüyle sürücü yolcuyu aracına aldı. Ardından sürücü yoluna devam etmek istedi, bu sırada kimliği belirsiz iki kişi, aracın önünü kesti.

    YOLCUYU İNDİRMEYE ÇALIŞIP, ARACA SALDIRDILAR

    Saldırganlar, aracın içerisine girmeye çalışan yolcuya bağırarak inmesini istedi. UBER sürücüsünün bu kişilere tepki göstermesi sonucunda aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü kapıyı kapatarak uzaklaşmaya çalıştı. Ancak iki saldırgan yumruk ve tekmelerle araca saldırarak zarar verdi. Hızla uzaklaşan sürücünün peşinden koşan iki kişi, bir süre sonra durdu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    SALDIRI ANI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ 

    Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, UBER aracı havalimanına gelerek yolcuyu araca alıyor. Yolcunun araca bindiğini gören iki kişi minibüse girmeye çalışıyor. Yolcuya bağırarak inmesini söyleyen kişilere, sürücü tepki gösteriyor. Bunun üzerine tartışma çıkıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü aracıyla uzaklaşmaya çalışıyor. O esnada iki saldırgan araca yumruk ve tekme atıyor. Sürücü hızla uzaklaşırken, saldırganlar bir süre aracın peşinden koştuktan sonra duruyor.

    Etiketler: uber sürücüsüne saldırı , havalimanı saldırı , gündem
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