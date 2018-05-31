Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Atatürk Havalimanı'nda tehlikeli gerginlik

    Atatürk Havalimanı'nda tehlikeli gerginlik

    İHA
    31.05.2018 - 17:20 | Son Güncelleme:

    Atatürk Havalimanı’nda bir Uber araç sürücüsünün yolcu alması bir taksi sürücüsü tarafından engellendi. Yaşanan an ise Uber sürücüsü tarafından görüntülenirken, tehlikeli gerginlik polis merkezinde son buldu.

    Uzun süredir gündem de olan taksi sürücüleri ile Uber sürücüleri arasındaki gerginliğin sonuncusu Atatürk Havalimanı’nda yaşandı.

    İddiaya göre Salih K. İsimli Uber sürücüsünü uygulama ile havalimanına çağırdılar. Havalimanında yolcu alacağı esnada taksi sürücüleri Salih K.’ya “ Korsan taşımacılık yapıyorsun” diyerek tepki gösterdi. Yolcuların gözü önünde yaşanan bu tehlikeli gerginlik anı ise Uber sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Görüntüler’de taksi sürücüsü olduğu ileri sürülen vatandaşın, “Arkadaşım korsan taşımacılık yapıyorsun, dayak yemeden git” dediği de görülüyor.

    Ubercilere bir şok da İBB’den...Ubercilere bir şok da İBB’den...


    .

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri