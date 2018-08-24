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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) 
24.08.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı'nda tatil dönüşü yoğunluğu

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KURBAN Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin son günlerinde yaşanan yoğunluktan kaçmak isteyen vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Yoğunluk sebebiyle iç ve dış hat geliş katlarında, bagaj bantlarında, yolcu karşılama noktalarında yoğunluklar yaşanıyor. Yoğunluğu nedeniyle polis, dış hatlar geliş katındaki pasaport kontrol bankolarını tümünü açık tutarak pasaport kuyrukları yaşanmasının önüne geçti.

Atatürk Havalimanında tatil dönüşü yoğunluğu


TATİLCİLER YOĞUNLUK NEDENİYLE ERKEN DÖNDÜLER

Tatil için İnebolu'da bir köyü seçen Erdem Özdündar "Tatil için Kastamonu'nun şirin bir ilçesi olan İnebolu'ya gittik. İstanbul'daki yoğunluktan ve kalabalıktan bunaldığımız için daha sessiz ve sakin bir yeri tercih ettik. Küçük şirin bir köyde tatilimizi geçirdik. Tatilimiz çok güzel geçti. İstanbul'dan gelen tatilcilerin yoğunluğu vardı. Yoğunluğun etkisiyle 2 gün erken geldik. İstanbul'un trafiğini ve uçuşlarını takip ediyoruz. Bu gibi etkenlerden dolayı da 2 gün erken döndük" dedi.

Atatürk Havalimanında tatil dönüşü yoğunluğu


Bayram tatili için Fransadan Türkiyeye gelen Muzaffer Özkan, "Yıllık iznimizi bitirdik. Bayram tatilimizi yaptık. Cenevre üzerinden Fransa'ya dönüyoruz. Kuşadası'ndan başladık tatilimize Konya'ya kadar gittik. Çok güzel geçti. Memleketimiz çok güzel. Tatil yoğunluğuna kalmamak için biraz erken çıktık. Son güne kalmamak için tarihi ona göre ayarladık" diye konuştu.

Gülsüm Özkan ise, "Memleketimiz güzel, tatilimiz de iyi geçti. Seneye tekrar gelmek istiyoruz. Yoğunluğu da bildiğimiz için dönüşü son güne bırakmadık" dedi.

Atatürk Havalimanında tatil dönüşü yoğunluğu

ANADOLU OTOYOLU'NDA DA YOĞUNLUK BAŞLADI

Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde oluşan akıcı yoğunluk da sürüyor.

Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul istikametinde akıcı araç trafiği oluşurken, herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Yolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan, Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de trafiğin oluştuğu görülüyor. D-100 Karayolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda ise araç yoğunluğu bulunmuyor.

Trafik ekipleri, tatilin 9 gün olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte sıkışıklık beklenmediğini belirtti.

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