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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Enver ALAS - İSTANBUL / DHA
29.12.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı'nda Slovenyalı ünlü profesörden şaşırtan hareket

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Atatürk Havalimanı'nda Slovenyalı ünlü profesörden şaşırtan hareket

Atatürk Havalimanı’nda uçağının kalkışına 6 saat olan Slovenyalı ünlü ekonomi profesörü Milan Vodopivec, zamanını terminal içinde ilginç bir şekilde değerlendirdi. Spor kıyafetlerini giyen 66 yaşındaki profesör, önce yoga yaptı sonra da yolcuların ve çalışanların şaşkın bakışları arasında terminal içinde 1,5 saat boyunca tempolu bir şekilde 15 kilometre koştu. Çok sık seyahat ettiği için dünyanın dört bir yanındaki havalimanında koştuğunu söyleyen Prof. Dr. Milan Vodopivec, "19 yaşımdan beri her gün koşuyorum. Havalimanlarındaki boş vakitlerimi de aynı şekilde değerlendiriyorum. Hindistan, Endonezya, Tokyo, Singapur, Bangkok, Frankfurt’taki havalimanlarında koştum" dedi.

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  • Atatürk Havalimanı’nda Sloven profesörden boş vakit koşusu
  • Atatürk Havalimanı’nda Sloven profesörden boş vakit koşusu
  • Atatürk Havalimanı’nda Sloven profesörden boş vakit koşusu
  • Atatürk Havalimanı’nda Sloven profesörden boş vakit koşusu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Slovenya’da Primorska Üniversitesi’nde ders veren ekonomi profesörü Milan Vodopivec, THY’nin tarifeli seferiyle Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan İstanbul aktarmalı olarak Ljubliyana’ya gitmek üzere saat 12.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na geldi. Transit yolcu işlemlerini tamamlayan Prof. Dr. Vodopivec, 6 saat sonraki uçuşunu beklemek üzere pasaport sonrasında bulunan 'CIP Salonu'na geçti. Burada bir müddet dinlenen Vodopivec, 19 yaşından beri düzenli olarak yaptığı günlük sporunu aksatmamak için harekete geçti. Kıyafetlerini değiştirerek spor giysilerini giyen ünlü profesör, ilk olarak yoga yaptı. Ardından salondan çıkan Vodopivec, parkur olarak kullandığı terminalin bir ucundan diğer ucu arasında tempolu bir şekilde koştu. Vodopivec, yaklaşık 1,5 saatte 15 kilometre katetti. 

Atatürk Havalimanında Slovenyalı ünlü profesörden şaşırtan hareket
TERMİNALDEKİ YOLCULAR DİKKATLE İZLEDİ

Elinde pasaportu ve biniş kartı ile spor yapan bir yolcuyu görenler, onun ilk başta uçağına yetişmeye çalıştığını sandı. Ancak bir süre dikkatle izlediklerinde ise yolcunun ne yaptığını anladı. 

Bir yanda aprondaki uçakları izleyerek diğer yanda terminaldeki hareketliliğin arasında yaptığı spora ilişkin DHA’ya açıklamalarda bulunan Profesör Vodopivec, şunları söyledi:
"Uçağımın kalkmasına 6 saat var. Bunu değerlendirmek istedim. 1 saat yoga yaptım. Şimdi de koşuyorum. Çok sık seyahat ediyorum; Hindistan’dan Endenozya’ya Sri Lanka’dan Avrupa’ya kadar. Boş vakitlerimde koşuyorum. Havalimanındaki boş vakitlerimi de aynı şekilde değerlendiriyorum. Üzerinde 'Bahanen ne' yazılı bu tişörtü de bu yüzden giyiyorum. Kimsenin spor yapmamak için bahanesi olmamalı. Bugüne kadar birçok havalimanında koştum. Bunlar arasında Tokyo, Singapur, Bangkok, Frankfurt var. Benim favorim Frankfurt Havalimanı... Çünkü uçuşlarım arasındaki zamanda dışarı çıkıp parkta koşu yapabiliyorum. Havalimanlarındayken koridorlarda koşuyorum. Düzenli olarak her gün bir saat spor yapıyorum. Havalimanlarında bu süre zaman zaman 40 dakikaya düşebiliyor."

Atatürk Havalimanında Slovenyalı ünlü profesörden şaşırtan hareket
Milan Vodopivec, günlük spor aktivitesini tamamladıktan sonra duşunu aldı ve kıyafetlerini bir kez daha değiştirdi. Daha sonra uçağının kapısına giden Vodopivec, THY’nin tarifeli seferiyle ülkesine uçtu.

Atatürk Havalimanında Slovenyalı ünlü profesörden şaşırtan hareket


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