Atatürk Havalimanı'nda Kolombiyalı yolcuya gözaltı
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda valizinde 1 kilo 388 gram kokain bulunan Kolombiyalı yolcu gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ekim tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan tarifeli uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Kolombiya uyruklu D.A.A.G. (50) adlı erkek yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı.
Yapılan takibin ardından Kolombiyalı yolcunun bagajında arama yapan polis, bavulun tabanına kalıp halinde gizlenmiş 1 kilo 388 gram kokain ele geçirdi. Amsterdam’dan İstanbul’a gelen Kolombiyalı uyuşturucu kuryesi, 29 Ekim’de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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