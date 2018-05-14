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    Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

    Çağatay KENARLI (DHA)
    14.05.2018 - 13:11 | Son Güncelleme:

    Brezilya'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen bir kişinin valizinde 9 kilo 709 gram kokain ele geçirdi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 Mayıs'ta Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Arnavutluk uyruklu 48 yaşındaki N.K.'nın hareketlerinden şüphelendi. 

    Polis ekipleri şüpheli N.K.'yi gözaltına alarak valizinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede valizde zula tabir edilen gizli bölme bulundu. Bu bölmede 9 kilo 709 gram kokain ele geçirildi. N.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

    Etiketler: uyuşturucu , gündem
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