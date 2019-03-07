Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar! 3 uçak pisti pas geçti...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar! 3 uçak pisti pas geçti...
GeriGündem Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar! 3 uçak pisti pas geçti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Enver ALAS/ DHA
07.03.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar! 3 uçak pisti pas geçti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar! 3 uçak pisti pas geçti...

Atatürk Havalimanı'nda piste bir köpeğin girmesi üzerine inişte olan 3 uçak, art arda pisti pas geçmek zorunda kaldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) ekiplerinin köpeği pisten uzaklaştırmasının ardından uçaklar sorunsuz bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi. 

Edinilen bilgilere göre Atatürk Havalimanı'nda saat 11.30 sıralarında, 05-23 No'lu pistte Florya tarafından inişe geçen bir uçağın pilotu, pistte köpek gördü. Pilot durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi personeline bildirerek pisti pas geçti. Ardından kule görevlileri iniş için sırada olan iki uçağın da kontrol amaçlı pisti pas geçmesini istedi. Bu sırada DHMİ ekipleri, köpeği yakalamak için seferber oldu. Piste giren ekipler, köpeği uzaklaştırarak pisti güvenli duruma getirdi.  

Pas geçen 2'si THY'ye biri ise Tunus Hava Yolları'na ait uçaklar, havada bir tur attıktan sonra sorunsuz bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi. 

Öte yandan köpeğin, Yeşilköy'de bulunan askeri havalimanının bulunduğu yerleşkeden piste girdiği öğrenildi.  

Atatürk Havalimanında hareketli dakikalar 3 uçak pisti pas geçti...


 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.03.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Eski Türkiye güzeli restoranda yakalatmıştı! Tutuklandılar

Dehşet gecesi! İstanbul'da katliam...

S-400'lerin teslim tarihi ile ilgili son dakika açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul için çok önemli proje!