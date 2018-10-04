Atatürk Havalimanı'nda flaş operasyon! O işadamı Türkiye'ye iner inmez yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla, PKK'ya Avusturya'da finansman sağladığı ve örgüte maddi yardım yaptığı belirtilen H.T. adlı işadamı gözaltına alındı. Şüpheli H.T. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından yurtdışı yasağı konularak 100 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avusturya’da PKK adına finans faaliyeti yapan, örgüte maddi destek veren işadamları arasında olduğu öne sürülen H.T’nin Avusturya’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na geleceği yönünde bilgi aldı. KONGRA-GEL eş başkanı R.K. ile iletişimi olduğu iddia edilen H.T., Atatürk Havalimanı’na geldiği sırada gözaltına alındı. MEDNUÇE TV’nin yayınlarında yer alan işadamlarından olduğu belirtilen H.T’nin
üzerinde 2 bin 66 Dolar, 19 bin 411 Euro, 240 Frank, 95 Pount, 10 bin 869 lira para ele geçirildi. Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen H.T. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. H.T.’nin çıkarıldığı adliyede imza ve yurt dışı çıkış yasağı konularak 100 bin TL kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle