Atatürk Havalimanı’nda ele geçti! 1 milyon değerinde…
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda Suudi Arabistan vatandaşı kurye T.G.A'nın valizindeki tatlı paketlerinin içinde 1 milyon TL değerinde, 42 kilo 464 gram, 254 bin 784 adet Captagon hap ele geçti.
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan'a gitmek üzere havalimanına gelen bir yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan yolcunun valizinde arama yapıldı. Suudi Arabistan vatandaşı 39 yaşındaki T.G.A'nın valizindeki tatlı paketlerinin içerisinde 1 milyon TL değerinde, 42 kilo 464 gram, 254 bin 784 adet Captagon hap çıktı. Hapların Avrupa'da hazırlanarak bir süre önce İstanbul'a getirildiği belirlendi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan T.G.A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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