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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA)
08.02.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı...

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Atatürk Havalimanı'nda ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı...

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon 500 bin lira değerinde olduğu belirtilen 21 gergedan boynuzu, gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içerisinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı ele geçirildi. 

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince nesli tehlike altında olan canlıların yasadışı ticaretinin önlenmesi amacıyla Türkiye'den transit geçen yolculara 'Hava Takip Programı' üzerinden risk değerlendirmesi yapıldı. 

Bu kapsamda Güney Afrika'dan Vietnam'a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanına gelen iki transit yolcu şüpheli olarak belirlendi. Şüphelilere ait valizlerin x-ray'le kontrolünde valizler içerisinde boynuz şekilleri olduğu görüldü. Valizler açıldığında cisimlerin gergedan boynuzu olduğu anlaşıldı.

Vietnam'a gitmek üzere arındırılmış alanda bekleyen şüpheli yolcular, gergedan boynuzlarının Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında sadece CİTES Belgesi ile ticaretinin ve transit işleminin yapılabilmesinden dolayı gözaltına alındı. Boynuzlar ve yabani hayvan tırnakları Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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