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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Enver ALAS/İSTANBUL (DHA)
08.02.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay

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Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay

Doğumundan bir süre sonra kan kanseri teşhisi konulan ve tedavi için ailesi tarafından İstanbul'a getirilen 2 aylık Iraklı Abdullah Husam Al Saedi, ülkesine dönmek üzere anne ve babasıyla geldiği Atatürk Havalimanı'nda fenalaştı. Minik Abdullah Husam, terminalde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Evlatlarının yaşam mücadelesini kaybettiğini gören, anne ve baba da büyük acı yaşadı.

Iraklı Al-Saedi ailesi, 12 Aralık 2018'te dünyaya gelen ve kan kanseri olduğu öğrenilen bebeklerinin tedavisi için 9 Ocak'ta İstanbul'a geldi. İstanbul'da süren 1 aylık tedavi sürecinin ardından dün Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Irak'ın başkenti Bağdat'a uçuşu olan Iraklı aile, akşam 20.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. 2 aylık Abdullah Husam'ın uçağa binebilmesi için 'uçabileceğine dair sağlık raporu' istendi.

Bunun üzerine havalimanındaki sağlık birimine başvurduklarında minik Abdullah Husam'ın fenalaştığını gören sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi hemen orada yaptı. Ardından hızla sedye ile ambulansa taşınan ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Husam Al-Saedi'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Iraklı ailenin uçağa binmeden önce fenalaşan bebeği hayatını kaybetti 
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