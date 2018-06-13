Atatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

Bazı havayolu şirketlerinin bayramdaki yoğunluğu dikkate alarak, ek sefer düzenlediği havalimanında sabah saatlerinden itibaren yolcular gelmeye başladı.

Bayramdan önce seyahate çıkmak isteyen yolcular, özellikle kontuarlar önünde yoğunluğa neden oldu. Bazı yolcular, havalimanı otoparklarında araçları için yer bulmakta zorlandı. Bilgilendirme ekranından seferlerini takip eden yolcular, görevlilerin yönlendirmesiyle pasaport kontrolünün ardından uçaklara gitti.



Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı gurbetçilerin de yolculuk öncesi ve sonrasında terminaldeki sandıklardan oylarını kullandıkları gözlemlendi. Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı dolayısıyla 84 ek sefer düzenledi.



Perşembe günü öğleden sonra başlayacak ve pazar gününe kadar sürecek bayram tatili için yolcu taleplerini dikkate alan şirket, hareket merkezi Atatürk Havalimanı'ndan, Milas-Bodrum Havalimanı'na 39, Antalya Havalimanı'na 20, Dalaman Havalimanı'na 20, Trabzon Havalimanı'na 1 ve Kıbrıs Ercan Havalimanı'na 4 ek sefer yapacak.