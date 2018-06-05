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    Dikkat! Atatürk Havalimanı'na kuruldu! Başlıyor...

    İbrahim YILDIZ / DHA
    05.06.2018 - 16:34 | Son Güncelleme:

    24 Haziran'daki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanma işlemleri 7 Haziran’da başlıyor. Seçimler nedeniyle Türkiye’nin en önemli sınır kapısı olan Atatürk Havalimanı’nda seçim sandıkları kuruldu.

    Seçim hazırlıklarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'na oy kabinleri ve oy sandıkları getirildi. Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş katlarına 6'şar sandık yerleştirildi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00'de son bulacak.

    Dikkat Atatürk Havalimanına kuruldu Başlıyor...

    Dikkat Atatürk Havalimanına kuruldu Başlıyor...

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