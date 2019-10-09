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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
09.10.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı için önemli gün!

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Atatürk Havalimanı için önemli gün!

'Millet Bahçesi' hazırlıkları kapsamında Atatürk Havalimanı apronunda faaliyetleri sona eren tesislerin ve binaların yıkım ihalesi yarın yapılacak.

Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 7 Nisan'da kapatıldı. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklere hizmet veriyor. Havalimanı arazisinin “Millet Bahçesi” olması ve terminal binalarının da kongre ve fuar merkezine dönüşmesi planlanıyor. “Millet Bahçesi’nde, bahçeler ve kıraathaneler, atölyeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının olması beklenirken, "Millet Bahçesi" hazırlıkları kapsamında apronda faaliyetleri sona eren tesislerin ve binaların yıkım işine ait ihale yarın düzenlenecek.

YIKIM İHALESİ YARIN YAPILACAK 

Atatürk Havalimanı'nda faaliyetleri sona eren Çelebi Hava Servisi A.Ş., Havaş ve Sistem Lojistik Ltd. Şti binaları ile B kapısı bölgesinde bulunan büfe mahali ve kargo terminali mahalinde bulunan yeme içme mahalli ekipman ve fittings donanımlarının kesme, sökme, kaldırma, taşıma ve istifleme araçları kullanılarak, söküm ve taşıma prosedürlerinin tamamı uygulanarak yıkım, söküm, taşıma ve ilgili sahalardan uzaklaştırma işleri açık ihale usulü ile yarın yapılacak. İhale 10 Ekim perşembe saat 14:30’ da İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacak. 

MUHAMMEN BEDELİ 1 MİLYON 950 TL ÜZERİNDEN İHALE EDİLECEK

İhale KDV dahil 1 milyon 950 bin muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyenlerin 100 bin TL geçici teminat vermeleri istendi. Söz konusu hizmete talip olanların 10 Ekim 2019 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Evrak Birimine vermeleri istendi.

 
 

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