Atatürk Havalimanı çalışanından 100 farklı portre projesi
Atatürk Havalimanı çalışanlarından Mustafa Çankaya, fotoğrafa olan ilgisini çalıştığı yer ile birleştirerek 100countries100faces projesini gerçekleştirdi.
Yaklaşık 7 yıldır profesyonel olarak fotoğraf çeken Çankaya'nın projesi Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları ile transit geçen yolcuların portrelerinin çekilmesinden oluşuyor.
Çankaya, 2018 Mart ayında başlattığı projesinde şimdiye kadar 75 farklı ülkeden 111 portre çekip, Avrupa'daki dergi ve gazetelerin de yoğun ilgisiyle karşılaşmış.
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