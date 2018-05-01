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    Atatürk Havalimanı bugün… Polisler zor yetişti…

    Hürriyet Haber
    01.05.2018 - 15:37 | Son Güncelleme:

    Turizmdeki canlanma rakamlara yansırken İstanbul Atatürk Havalimanı son dönemin en yoğun gününü bugün yaşadı. Tatile gelen turistlerin dönüşleri yoğunluğa yol açtı. Pasaport bankolarından yolcu kuyrukları dışarıya taştı. Pasaport polisi yolcuları uçaklara yetiştirmeye çalıştı.

    Türkiye'ye gelen turist sayısı Mart ayında yüzde 48 ve yılın ilk çeyreğinde de yüzde 34.9 arttı. Turist sayısı her geçen gün artarken sınır kapılarında da turistlerin geliş ve gidiş yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'ye tatil için gelenlerin gruplar halinde dönüş yolculuğuna çıkması Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğuna yol açtı.

    SON DÖNEMLERİN EN YOĞUN GÜNÜ

    Habertürk’ten Gökhan Artan'ın haberine göre, Atatürk Havalimanı son dönemlerin yoğun günlerinden birini yaşadı. Terminal giriş kapıları başta olmak üzere pasaport ve biniş bankolarında alınan önlemlere rağmen uzun kuyruklar meydana geldi.

    Özellikle pasaport kontrol noktalarında kuyruklar dışarıya taştı. Pasaport polisi yolcuları uçaklarına yetiştirmeye çalıştı.

     

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    Etiketler: polis , havalimanı yoğunluk , gündem
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