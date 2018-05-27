‘Atatürk değerlerini silemeyecekler’

Aydın’da halka hitap eden Meral Akşener, özetle şöyle konuştu: “Şu anki belediye başkanı da kadın. Kadınların sesi daha fazla çıkıyor haberiniz olsun. Uçakta bir arkadaşımla karşılaştım. Dedi ki ‘Anadolu’da tülbent devrimi oluyor’. Bu tülbentler bana veriliyor. Bu yazmaları topluyorum. İnşallah cumhurbaşkanı seçileceğim ve Çankaya'da bunlarla ilgili bir müze açacağım ve dünya âlem gelip bunları görecek. Senin cebinde 3 lira varken, bir baltaya sap olamamış bakan çocuklarının trilyonları var, evlerinden trilyonlar çıkıyor. Bir yüzükle siyasete başlayan arkadaş şu an liderler arasında ilk 10 zengin arasına giriyorsa... Mehmet Şimşek, Twitter'da 'Fakir evlere ziyaret maratonu başladı’... Ayıp be ayıp. Bir ülkede fakir varsa sorumlusu devleti yönetenlerdir. Sayın Erdoğan diyor ki ‘Fakir evlerinde farklı bir enerji alıyorum’. Arkadaş çık saraydan çık. Sizi fakirleştiren bunlar, sizin vergilerinizle size yatırım yapmayan bunlar. ”



