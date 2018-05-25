Atatürk büstüne saldırıya ceza yok! Şizofren çıktı…

Sanık hakkında, akıl hastalarına özgü güvenlik önlemi alınıp alınmayacağına ise belirli aralıklarla hastaneye gönderildikten sonra, gelecek rapora göre karar verilecek.

ŞİZOFRENİNİN ALEVLENME DÖNEMİ

11 Ağustos 2017 sabahı Yukarı Dudullu 75. Yıl Ortaokulu’na gelen yetkililer, Atatürk büstünün sökülerek kırıldığını ve bahçeye atıldığını gördü. Polise haber verildi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera kayıtları incelendi. Büste saldıranın Mehmet T. (20) olduğu tespit edildi. Evinde gözaltına alınan Mehmet T., adliyede ifadesi alındıktan sonra akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi.

Hastaneden verilen raporda, olayın oluş şekli, suç öncesi, esnası ve sonrasında tutum ve davranışlar göz önüne alındığında, Mehmet T.’nin, işlediği iddia edilen suç sırasında ‘Şizofreni’ hastalığının alevlenme döneminde olduğu ve bu hastalığın, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini tamamen ortadan kaldıran türden bir hastalık olduğu ve cezai ehliyetinin bulunmadığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede şüphelinin suç tarihinde ceza sorumluluğunun bulunmadığı anlaşıldığından, hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, ancak akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine hükmolunmasına karar verilmesini talep edildi.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunmasını yapan Mehmet T, “Ben, rahatsızlığım nedeniyle bazı dönemlerde ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum” dedi.

Mahkeme Hakimi, Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanunun 1/2. maddesinde düzenlenen suçun işlendiği kanaatine varılmışsa da, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin 20 Eylül 2017 tarihli raporunda sanığın suç tarihinde cezai sorumluluğunun bulunmadığına ilişkin kanaat bildirildiğinden, TCK’nın 32/1 maddesi uyarınca sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, ‘akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri’ verilip verilmeyeceğine ise sanığın belirli aralıklarla hastaneye gönderildikten sonra, gelecek rapora göre karar verilmesine hükmetti.