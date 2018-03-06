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    Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi vefat etti

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 07:10 | Son Güncelleme:

    Atatürk’ün naaşının İzmit’ten geçişinin tanıkları belgeseli hazırlığında 19 kişiden 9’u vefat etti. Ölümler peş peşe gelince, hayatta olan 10 kişi ile yapılacak olan çekimler hızlandırıldı.

    Atatürk’ün naaşının İzmit’ten geçişine tanıklık edenlerle yapılacak olan belgesel çekimleri için geçen yıl 19 kişi belirlendi. Ancak çekimler başlamadan 9 kişi vefat etti. Habertürk Gazetesi'nden Caner Aktan'ın haberine göre ÇEKÜL Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının 19 Kasım 1938 tarihinde İzmit’ten geçişine tanıklık edenlerle yapılmak üzere bir belgesel projesi hazırlandı.

    19 KASIM’DA YAYINLANACAK

    Proje kapsamında o güne tanıklık etmiş 19 kişi bulundu. Ancak geçen yıl yapımı kararlaştırılan belgeselin çekimleri bir türlü hayata geçirilmeyince 9 kişi zaman içerisinde hayatını kaybetti. Ölümler peş peşe gelince, hayatta olan 10 kişi ile yapılacak olan çekimler hızlandırıldı.

    belgesel, geçen hafta salı günü Kartepe Arslanbey’de ikamet eden 92 yaşındaki Resmiye Çetin ile yapılan söyleşi ile başladı. Çekimlerin kısa sürede tamamlanacağı öğrenilirken belgeselin 19 Kasım 2018 tarihinde yayınlanacağı belirtildi.

    İLK KEZ YAYINLANACAK

    Öte yandan belgeselde dönemin İngiliz İstihbarat Yüzbaşısı John Godolphin Bennett ile yapılan 4.5 saatlik ses kaydının da ilk kez yayınlanacağı kaydedildi.

    Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi vefat etti

    Etiketler: Atatürk , Atatürk'ün naaşı , İzmit , belgesel , ÇEKÜL Vakfı , Atatürkçü Düşünce Derneği , John Godolphin Bennett , son dakika
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