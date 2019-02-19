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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)
19.02.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Ataşehir'deki gece kulübünde 2 kadın polisi yaraladı sözleri şaşkına çevirdi!

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Ataşehir'deki gece kulübünde 2 kadın polisi yaraladı sözleri şaşkına çevirdi!

İstanbul, Ataşehir'de bir gece kulübüne yönelik yapılan ve 2'si polis 5 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Olaydan sonra tutuklanan Ercan B., olayı tek başına yaptığını belirterek, "Yaralanan polislerden özür diliyorum. Ben devletimizi koruyan polisimize değil silah, el kaldıracak güçte bir insan değilim. Vale ve badigartlara bel altı korkutmak amaçlı ateş ettim. Pişmanım, uzlaşmak isterlerse ben de uzlaşmak isterim" dedi.

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  • Ataşehirde 2si polis 5 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısı kamerada
  • Ataşehirde 2si polis 5 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısı kamerada
  • Ataşehirde 2si polis 5 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısı kamerada
  • Ataşehirde 2si polis 5 kişinin yaralandığı gece kulübü saldırısı kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde 23 Aralık 2018 gecesi 03.30 sıralarında bir gece kulübüne  ateş açılmış, açılan ateş sonucu kulübün kapısında bekleyen 2'si polis 3'ü koruma olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini söyleyen bir kişi tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı.

KADIN YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMA 2'Sİ POLİS 5 KİŞİNİN YARALANMASI İLE SONUÇLANDI

Gözaltına alınanlardan Ali C., 26 Aralık 2018 tarihli savcılık sorgusunda arkadaşları Anıl C.E. ve Ercan B. ile eğlenmek için olayın gerçekleştiği gece kulübüne gittiklerini, Ercan B.'nin önceden tanıdığı bir kadının yanına gitmesi üzerine barın müdürünün Ercan B.'ye küfür ettiğini söyledi. Yaklaşık 10 kişinin kendilerini darp ettiğini öne süren Ali C., Ercan B.'nin kendilerini araç ile eve bıraktığını, sonradan gerçekleşen silahlı saldırı olayını görmediğini iddia etti.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan B., 26 Aralık 2018 tarihli mahkeme sorgusunda arkadaşları ile eğlenmek için olayın gerçekleştiği gece kulübüne gittiklerini, gece kulübünün yetkilileri ile kadın yüzünden aralarında tartışma çıktığını söyledi. Barda darp edildiklerini daha sonra da dışarıya çıkarıldıklarını söyleyen Ercan B., "Karakol yakın olduğu için ekipler koşarak geldi.  Emniyet müdürü olduğunu öğrendiğim bu kişi ile aramızda tartışma çıktı. Emniyet müdürü bana, 'seninle sonradan görüşürüz' dedi" iddialarında bulundu.

OLAYI TEK BAŞINA YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Arkadaşları Ali C ve Anıl C.E.'yi evlerine bıraktıktan sonra olayın meydana geldiği bara tek başına geri geldiğini söyleyen Ercan B., "Araçta silahım  vardı. Aracımla iş yerinin önünden geçerken hafif gaza bastım. Sağ ön camı indirdim, solak olmamdan dolayı sağ elim direksiyonda sol elimle belden aşağılarına ateş ettim. İki erkek şahıs da bana ateş etmeye başladı" dedi.

Devletin polisine bile bile ateş etmediğini söyleyen Ercan B., "Ben bile bile devletin polisine kurşun sıkmadım. Vale kulübesine ateş ettim, onlar da ateşle karşılık verdiler. O esnada orada polis varmış. Ben korkutmak amacıyla ateş ettim. Pişmanım" dedi. Ercan B., işyerine ortak olma isteğinin reddedilmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği iddiasını ise kabul etmedi.

YARALADIĞI POLİSLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Ercan B, mahkeme öncesi polise verdiği ifadede de, "Yaralanan polislerden özür diliyorum" dedi. Ercan B., "Ben devletimizi koruyan polisimize değil silah, el kaldıracak güçte bir insan değilim. Vale ve bodyguardlara bel altı korkutmak amaçlı ateş ettim. Pişmanım, uzlaşmak isterlerse ben de uzlaşmak isterim" dedi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

26 Aralık 2018 tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ercan B., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler Ali C. ve Anıl C.E., haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

YARALANAN POLİS İFADE VERDİ

Olayda yaralanan U.Ö., mağdur sıfatıyla verdiği ifadede, spor şubede görevli polis memuru olduğunu söyledi. Olay gecesi olayın gerçekleştiği gece kulübüne ziyaret amacıyla gittiğini söyleyen U.Ö., "Emniyet Müdürü ile birlikte o yeri önceden de ziyaret etmişliğimiz vardır" dedi. U.Ö. ifadesinde, kendilerine yönelik ateş açan araçta üç kişi bulunduğunu öne sürdü.

 

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