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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.04.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Ataşehir'de minibüs servis aracına böyle çarptı

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ATAŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs orta refüjü aşarak servis minibüsüne çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada servis minibüsünde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'ndeki kaza, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 34 FOF 19 plakalı minibüs sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Adem Yüksel yönetimindeki servis aracına ortadan çarptı. 

SERVİS ARACINDA ASILI KALDI

Çarpmanın şiddetiyle minibüs, ortasında çarptığı servis aracında asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken cadde araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan servis aracında yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Servis sürücüsü Adem Yüksel, "Araç boştu. Karşı şeritte hakimiyeti kaybetti. Kaldırımı aşıp benim araca çarptı. Çarpan aracın sürücüsünü hastaneye kaldırdılar" dedi.  

Bir görgü tanığı da "Önüne bir anda kamyon çıktı. Kamyondan kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşarak karşı yönden gelen servis minibüsüne çarptı" diye konuştu. Kazada iki araçta da büyük çapta  hasar meydana gelirken polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ataşehirde minibüs servis aracına böyle çarptı

Ataşehirde minibüs servis aracına böyle çarptı


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